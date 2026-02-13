Gül Üretiminde Soğuk Darbesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gül Üretiminde Soğuk Darbesi

Gül Üretiminde Soğuk Darbesi
13.02.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da gül üreten çift, soğuk hava nedeniyle Sevgililer Günü için düşük verimle üzgün.

ADANA'da uzun yıllardır gül üreticiliği yapan Tahir (45) ve Türkan Tayboğa (38) çifti, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladı. Sevgililer için her renkten gül yetiştiren çift, sabahın ilk ışıkları ile mesai başlıyor ardından uzun uğraşlar sonucu kestikleri gülleri mezada gönderiyor.

Seyhan ilçesinde 5 dönümlük alanda serada 27 yıldır gül üreticiliği yapan Tahir Tayboğa, eşi Türkan Tayboğa ile birlikte saat 05.00'te mesaiye başlıyor. Uzun uğraşlar sonrası aile bireylerinin de yardımıyla kesilen ve buket haline getirilen güller, kolilere alınarak mezada gönderiliyor. Her renkten gül yetiştiren çift, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladı ancak güller soğuk havadan etkilenince verim de düştü.

'VERİM NEREDEYSE YARI YARIYA DÜŞTÜ'

Sevgililere bu özel günlerinde yeterince gül üretemedikleri için üzgün olduklarını ifade eden Tahir Tayboğa, "Seramızdan normalde 70-80 bin gonca gül alabiliyorken, bu sene havalar çok soğuk gittiğinden dolayı 30-35 bin gonca hasat edebildik. Verim neredeyse yarı yarıya düştü. Adana'da gül üreten çok kişi var. Soba yaktığımız halde hepimizin gülleri soğuktan etkilendi. Özellikle ısıtma sistemi olmayanların gülleri tamamen ziyan oldu. Ama en çok da Sevgililer Günü'ne, onlara yetebilecek kadar gül üretemediğimiz için çok üzgünüz. Paradan ziyade insanları mutlu etmek için mücadele veriyoruz" dedi.

'GÜL KOKULARI ARASINDA ÇALIŞMAK MUTLU EDİYOR'

Zorlu bir iş yaptıklarını ancak gül kokularının arasında çalışmanın çok keyifli olduğunu anlatan Türkan Tayboğa ise "Eşimle birlikte mesaimiz 05.00'te başlıyor. Eşime yardım ediyorum. Ailece birbirimize destek vererek çalışıyoruz. 14 Şubat öncesi soğuklardan dolayı verim biraz düşük geldi. Ama yine de moralimizi bozmadık. Yorucu ama güllerin içerisinde güzel vakit geçiriyoruz. Gül kokuları arasında çalışmak bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sevgililer Günü, Çiftçilik, Ekonomi, Kültür, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gül Üretiminde Soğuk Darbesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası! Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü N’Golo Kante’nin mahcup olduğu an Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! N'Golo Kante'nin mahcup olduğu an
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye’den kaçtı iddiası Yakalama kararı çıkarıldı Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı
Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı
Esrarengiz olay Aynı şeyi dakikalarca hep birlikte yaptılar Esrarengiz olay! Aynı şeyi dakikalarca hep birlikte yaptılar
Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu
Ortalık yangın yeri Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takımın son hali içler acısı Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımın son hali içler acısı

10:05
Galatasaray’ın yıldızı mahallesini ziyaret etti İşte nedeni
Galatasaray'ın yıldızı mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni
09:51
Süper Lig’i kasıp kavuruyordu Şimdi bakan yardımcısı oldu
Süper Lig'i kasıp kavuruyordu! Şimdi bakan yardımcısı oldu
09:46
OnlyFans operasyonu 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
OnlyFans operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
09:26
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı’nın Türkiye korkusu
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
09:07
Atletico Madrid, Barcelona’ya gol oldu yağdı
Atletico Madrid, Barcelona'ya gol oldu yağdı
08:50
Piyasalar tepetaklak oldu Çok sert düştü ardından toparlandı
Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
07:41
Trump’tan Netanyahu fırçası Herzog’dan tek cümlelik yanıt geldi
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi
07:08
Suriye’de hezimete uğrayan terör örgütü PKK’dan yeni iş birliği
Suriye'de hezimete uğrayan terör örgütü PKK'dan yeni iş birliği
06:52
Yeni kanun Meclis’ten geçti Bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Yeni kanun Meclis'ten geçti! Bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 10:22:23. #7.11#
SON DAKİKA: Gül Üretiminde Soğuk Darbesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.