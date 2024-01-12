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Gülben Ergen'in Başkanlığını Yaptığı Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı Anaokulu Açıldı - Son Dakika
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Gülben Ergen'in Başkanlığını Yaptığı Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı Anaokulu Açıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, sanatçı Gülben Ergen'in başkanlığını yaptığı Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından açılan anaokulu törenle hizmete girdi. Depremden etkilenen bölgede bulunan anaokulu, Gölbaşı ilçesine yeni bir eğitim kurumu kazandırmanın mutluluğunu yaşattı. Açılış törenine Gölbaşı Kaymakamı, İl Milli Eğitim Müdürü, Gölbaşı Belediye Başkanı ve STK temsilcileri katıldı. Gülben Ergen, projenin detayları hakkında bilgi vererek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

12.01.2024 - 17:14,  Güncelleme: 17:16
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ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, başkanlığını sanatçı Gülben Ergen'in yaptığı Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı anaokulu törenle açıldı.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı Gülben Ergen'in öncülüğünde yürütülen çalışmada 6 Şubat'ta meydana gelen depremleden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde 2 derslikli Çocuklar Gülsün Diye Atatürk Anaokulunun açılışı yapıldı.

Düzenlenen törene; Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, STK temsilcileri ile öğrencilid ve velileri katıldı.Törende konuşan Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, yeni bir eğitim kurumu kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Daha sonra kürsüye çıkan ve proje hakkında bilgi veren Gülben Ergen, Deprem bölgelerinde anaokulu projelerimiz var. Almanya'da yaşayan bütün vatandaşlarımızın Kinder Heilen e.V. Derneği altında iki tane birleşip açtık anaokulumuzu. Burası derneğimizin 51'nci anaokulu Gölbaşı ilçemize ilk defa geliyorum. Daha önce bir araya gelemediğim bir çok dost ve arkadaşlarımızla burada bir araya geldim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. dedi. Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesiminin ardından katılanlar okulu gezerek, Gülben Ergen'le hatıra fotoğrafı çekti.

Gülben Ergen\'in Başkanlığını Yaptığı Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı Anaokulu Açıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gülben Ergen'in Başkanlığını Yaptığı Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı Anaokulu Açıldı - Son Dakika
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