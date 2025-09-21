Gumball 3000 Rallisi İstanbul'dan Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gumball 3000 Rallisi İstanbul'dan Başladı

Gumball 3000 Rallisi İstanbul\'dan Başladı
21.09.2025 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü Gumball 3000 Rallisi, İstanbul'dan İbiza'ya yola çıktı. Renkli görüntüler oluştu.

1999 yılında, İngiliz iş insanı ve moda tasarımcısı Maximillion Cooper tarafından başlatılan dünyanın en prestijli otomobil rallilerinden Gumball 3000 Rallisi, bu yıl rotasını İstanbul'dan başlattı.

İstanbul- İbiza rotasının startı, Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen törenle verildi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği törende, renkli görüntüler oluştu.

LÜKS ARAÇLAR YARIMADAYI TURLADI

Ferrari, Lamborghini, McLaren, Bugatti gibi dünyaca ünlü markaların lüks ve spor otomobilleri, etkinlik kapsamında tarihi yarımadayı turlayarak Balat'tan Edirne'ye doğru yol aldı.

Gumball 3000 Rallisi, hızdan çok yaşam tarzı, kültür ve uluslararası etkileşimi ön plana çıkarıyor.

Gumball 3000 Rallisi İstanbul'dan Start Aldı

RALLİ İBİZA'DA SONA ERECEK

Katılımcılar İstanbul'un ardından Bükreş, Belgrad ve Floransa şehirlerinde duraklayacak. Ralli, İspanya'nın İbiza Adası'nda sona erecek.

Gumball 3000 Rallisi İstanbul'dan Start Aldı

2 BİN LİRALIK ŞAPKALAR YOK SATTI

Etkinliğin en çok konuşulan detaylarından biri sponsorlu ürünlerin fiyatları ve gördüğü yoğun ilgiydi. Tişörtler 2.350 TL, şapkalar 2.500 TL, sürücü montları ise 10.000 TL'den satışa sunuldu ve ilk günün sonunda tamamen tükendi.

Gumball 3000 Rallisi İstanbul'dan Start Aldı

GUMBALL 3000 RALLİSİ

Maximillion Cooper tarafından 1999'da kurulan Gumball 3000, en ünlü araba rallisine ev sahipliği yapmasıyla tanınan küresel bir yaşam tarzı markası olarak bilinmektedir. 25 yıldır dünyanın en önemli şehirlerinin merkezinde yapılan her ralli, iş insanları, sporcu ve sanatçıları bir araya getiriyor.

Gumball rallisi, özel klasiklerden fütüristik hiper arabalara kadar 100'den fazla arabaya ev sahipliği yapıyor. 3 bin millik bir yolculuk sunan ralli bir hafta sürüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası, Etkinlikler, Lamborghini, Otomobil, istanbul, Ferrari, Kültür, Turizm, Güncel, İbiza, İbiza, İbiza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gumball 3000 Rallisi İstanbul'dan Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Altın damlayan ağaç’ olarak biliniyor, sahibine servet kazandırıyor 'Altın damlayan ağaç' olarak biliniyor, sahibine servet kazandırıyor
İstanbul’da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti’de peş peşe istifaların ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken değerlendirme: Mevzu derin AK Parti'de peş peşe istifaların ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken değerlendirme: Mevzu derin
Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş’in ağzını bıçak açmadı Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş'in ağzını bıçak açmadı
Firari İstismarcı Ölü Taklidiyle Yakalandı Firari İstismarcı Ölü Taklidiyle Yakalandı
Muğla ve Antalya günlerdir yanıyor Ekipler ölümden döndü, rüzgar alevleri harlıyor Muğla ve Antalya günlerdir yanıyor! Ekipler ölümden döndü, rüzgar alevleri harlıyor
Nihat Kahveci’den Beşiktaş’a olay sözler: Yasaklansın Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a olay sözler: Yasaklansın
Lvbel C5’ten Mustafa Sandal’a zehir zemberek sözler Lvbel C5'ten Mustafa Sandal'a zehir zemberek sözler

14:47
Bayrampaşa’da kura sonunda tansiyon yükseldi AK Parti sonucu mahkemeye götürüyor
Bayrampaşa'da kura sonunda tansiyon yükseldi! AK Parti sonucu mahkemeye götürüyor
14:38
Oy kullanmaya giden Ali Koç’un zor anları: Aman, aman...
Oy kullanmaya giden Ali Koç'un zor anları: Aman, aman...
14:31
Kılıçdaroğlu CHP kurultayına neden katılmadı İşte kulislerde konuşulan iddia
Kılıçdaroğlu CHP kurultayına neden katılmadı? İşte kulislerde konuşulan iddia
14:29
Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili kura çekimi sonucu belli oldu
Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili kura çekimi sonucu belli oldu
14:09
Babasının öldüğünü 3 gün sonra fark etti
Babasının öldüğünü 3 gün sonra fark etti
14:02
Bu sözler seçim kaybettirir Sadettin Saran’dan büyük acemilik
Bu sözler seçim kaybettirir! Sadettin Saran'dan büyük acemilik
13:51
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
13:47
Bayrampaşa Belediyesi seçiminde 4 turda da eşitlik çıktı, salon karıştı
Bayrampaşa Belediyesi seçiminde 4 turda da eşitlik çıktı, salon karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2025 15:49:51. #7.12#
SON DAKİKA: Gumball 3000 Rallisi İstanbul'dan Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.