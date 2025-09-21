Gumball 3000 Rallisi İstanbul\'dan Başladı

1999 yılında, İngiliz iş insanı ve moda tasarımcısı Maximillion Cooper tarafından başlatılan dünyanın en prestijli otomobil rallilerinden Gumball 3000 Rallisi, bu yıl rotasını İstanbul'dan başlattı.

İstanbul- İbiza rotasının startı, Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen törenle verildi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği törende, renkli görüntüler oluştu.

LÜKS ARAÇLAR YARIMADAYI TURLADI

Ferrari, Lamborghini, McLaren, Bugatti gibi dünyaca ünlü markaların lüks ve spor otomobilleri, etkinlik kapsamında tarihi yarımadayı turlayarak Balat'tan Edirne'ye doğru yol aldı.

Gumball 3000 Rallisi, hızdan çok yaşam tarzı, kültür ve uluslararası etkileşimi ön plana çıkarıyor.

RALLİ İBİZA'DA SONA ERECEK

Katılımcılar İstanbul'un ardından Bükreş, Belgrad ve Floransa şehirlerinde duraklayacak. Ralli, İspanya'nın İbiza Adası'nda sona erecek.

2 BİN LİRALIK ŞAPKALAR YOK SATTI

Etkinliğin en çok konuşulan detaylarından biri sponsorlu ürünlerin fiyatları ve gördüğü yoğun ilgiydi. Tişörtler 2.350 TL, şapkalar 2.500 TL, sürücü montları ise 10.000 TL'den satışa sunuldu ve ilk günün sonunda tamamen tükendi.

GUMBALL 3000 RALLİSİ

Maximillion Cooper tarafından 1999'da kurulan Gumball 3000, en ünlü araba rallisine ev sahipliği yapmasıyla tanınan küresel bir yaşam tarzı markası olarak bilinmektedir. 25 yıldır dünyanın en önemli şehirlerinin merkezinde yapılan her ralli, iş insanları, sporcu ve sanatçıları bir araya getiriyor.

Gumball rallisi, özel klasiklerden fütüristik hiper arabalara kadar 100'den fazla arabaya ev sahipliği yapıyor. 3 bin millik bir yolculuk sunan ralli bir hafta sürüyor.