Gümüşhane\'de Dünya Temizlik Günü Etkinliği Düzenlendi

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Gümüşhane'de Dünya Temizlik Günü etkinliği

GÜMÜŞHANE - Dünyada her yıl Eylül ayı içerisinde yapılan Dünya Temizlik Günü etkinliği kapsamında Gümüşhane'de Süleymaniye Mahallesinin üst kısımlarında çevre temizliği yapıldı.

Let's Do It! hareketi tarafından tüm dünyada eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğe TEMA, Yeşilay, Kızılay gibi STK'lar ve Gümüşhane Belediyesi de destek verdi.

Çöp körlüğü mücadelesinde kitlesel farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik kentin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesinin üst kısımlarında düzenlendi.

Araçlarla alana gelen gönüllüler yol kenarında Gümüşhane'yi kuşbakışı gören ve özellikle akşam saatlerinde alkol alan vatandaşların uğrak noktası olan alanlarda temizlik yaptı.

Belediye ekiplerinin de katılımıyla toplanan çöpler araçlarla kaldırılırken etkinliğe katılan minikler büyüklerinin çevreyi çok fazla kirletmesine sitem etti.

"Minik bir çocuk "Anne burada savaştılar mı" diye sordu"

Let's Do It! Hareketi Gümüşhane Temsilcisi Ali Kömürcü, 2008 yılında dünya genelinde başlayan temizlik hareketini Gümüşhane'de de gerçekleştirdiklerini belirterek, "Eş zamanlı olarak tüm Türkiye'de 81 ilde çevre temizliği etkinliğimiz devam ediyor. Bugün biz özellikle şehrin biraz dışında kalan Süleymaniye Mahallesini tercih ettik. Belediye şehrin temizliği yapsa da şehrin dışında kaldığı için biraz daha buraların ilgiye ve farkındalığa ihtiyacı var. Son 4 yıldır Türkiye'de bu aktif olarak yapılıyor. 300 bin kişilik bir katılımcı var tüm Türkiye'de. Burada da şuanda Yeşilay, TEMA, Türk Kızılay var. Buradaki olayımız burada sadece çöp toplamak değil çevre farkındalığını oluşturmak. Az önce minik bir kardeşimiz boş silah kovanlarını görünce "Anne burada savaştılar mı" diye sordu. Başka bir kardeşimiz de "İnsanlar kendi evlerine çöp atmıyorlar da buraya niye çöp atıyorlar" dedi. Umarız bu bir günlük bir etkinlik olarak kalmaz tüm zamanlara ve tüm insanlara yayılan bir etkinlik olur. Bu umuyoruz ki dünyanın bizim evimiz olduğu ve evimizi temiz tutmamız gerektiğini tüm insanlara öğreten bir etkinlik olarak kalır" dedi.

Etkinliğe ailesiyle katılan miniklerden Rüzgar Taş ise "Bugün Dünya Temizlik Günü. Bizde burada annemle beraber çöpleri topluyoruz. Islak mendil, poşet, şişeler, sigara izmaritleri çok fazla vardı. Yerlere çöp atmayın. Dünyamızı kirletmeyin. Biz nerede yaşayacağız?" ifadelerini kullandı.

Bir diğer minik çevre gönüllüsü Miraç Efe Yıldız da "Bugün çöp topladık. Aşağılara indik. Çok kötü manzara vardı. Herkes çöpleri yere atmış. Çöp kovalarına atsalar daha güzel olur. Lütfen çöpleri doğaya değil çöp kovalarına atalım" diye konuştu.

"Burada güzel bir şehir manzarası var ama çöple dolu olduğu için kötüye döndü"

Miraç Efe'nin abisi Muhammet Ali Yıldız ise "Burada güzel bir şehir manzarası var ama çöple dolu olduğu için kötüye döndü. Doğaya çöp atmayın lütfen. Çok alkol şişesi vardı. Nereye gitsem onlarla karşılaştım. Hem sağlığa hem çevreye zararlı" dedi.

"Hem küçüklere örnek olmak hem çevremizde farkındalık oluşturmak amacıyla buraya geldik"

Ekibiyle birlikte etkinliğe katılan TEMA Vakfı Gümüşhane İl Temsilcisi Neva Doğan, "Tüm dünyada aynı gün düzenlenen çevre temizlik gününü Gümüşhane'de bizde gerçekleştirdik. Genelde burayı tercih ediyoruz. Burada çöp yoğunluğu oluyor. Belediyemiz üzerine düşeni yapıyor ama biz de hem küçüklere örnek olmak hem çevremizde farkındalık oluşturmak amacıyla buraya geldik. Keşke hiç ihtiyaç olmasa, böyle bir gün olmasa diyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan Gümüşhane Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Mazman ve Temizlik İşleri Müdürü Murat Beşiroğlu, çevre gönüllülerine duyarlılıkları ve farkındalıkları için teşekkür etti.