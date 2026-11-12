Bodrum\'da kavşakta ışıkta bekleyen motosikletliye arkadan çarpan motosiklet can aldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

KAVŞAKTA BEKLERKEN ARKADAN ÇARPTI

Kıbrıs Şehitleri Caddesi Jandarma Kavşağı'nda Bilal S.'nin kullandığı 01 UY 925 plakalı motosiklet, kavşakta bekleyen Batuhan Ekiz idaresindeki 48 ART 876 plakalı başka bir motosiklete arkadan çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Ekiz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan diğer sürücü Bilal S. ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiz'in cenazesi polis ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafik ışıklarında bekleyen motosiklete arkadan gelen diğer motosikletin hızla çarpması ve daha sonra sürücü ve motosikletlerin savrulması yer alıyor.