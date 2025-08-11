Gündem: Ekonomi, Diplomasi ve Spor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gündem: Ekonomi, Diplomasi ve Spor

11.08.2025 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de ekonomi, zirve toplantıları ve spor etkinlikleri hakkında açıklamalar yapılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu başkanlığında "Türk Dünyası ile İlgili Kurum ve Kuruluşlar İstişare Toplantısı" yapılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi ve İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ? İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in ilk haftası, Trabzonspor-Kocaelispor maçıyla tamamlanacak.

(Trabzon/21.30)

2- Trendyol 1. Lig'in ilk haftası, Esenler Erokspor- Adana Demirspor karşılaşmasıyla sona erecek.

(İstanbul/21.30)

3- Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.00)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve bir oyuncusu Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, sarı-lacivertli ekip son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/16.00/18.00)

5- Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile yapılacak rövanş müsabakası öncesi Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/20.30)

6- Türk Devletleri Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Türk Devletleri Kültür ve Spor Festivali'nin açılış töreni, Güngören Spor Kompleksi'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00)

7- Hentbol Süper liglerinde 2025-26 sezonu Kadınlar Süper Ligi ve Süper Kupa; Erkekler Süper Ligi, Erkekler Süper Kupa ve Erkekler Türkiye Kupası kura çekimi Türkiye Hentbol Federasyonu Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılacak.

(Ankara/17.00/18.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Kürşad Zorlu, Diplomasi, Politika, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Güncel, İnşaat, ankara, Finans, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gündem: Ekonomi, Diplomasi ve Spor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini önce bıçakladı, sonra otomatik tüfekle öldürdü Eşini önce bıçakladı, sonra otomatik tüfekle öldürdü
“Valizim kayıp“ dedi, otogarı birbirine kattı Güvenliğin saçlarını kopardı "Valizim kayıp" dedi, otogarı birbirine kattı! Güvenliğin saçlarını kopardı
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın hayatını kaybetti Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın hayatını kaybetti
Tekirdağ’da tekstil fabrikasında çalışan 39 işçi zehirlendi Tekirdağ'da tekstil fabrikasında çalışan 39 işçi zehirlendi
Eşini tabancayla öldürüp aynı silahla intihar etti Eşini tabancayla öldürüp aynı silahla intihar etti
İngiltere’deki Filistin’e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı İngiltere'deki Filistin'e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı
Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 11 ölü 45 yaralı Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 11 ölü 45 yaralı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
İstanbul’da pazar sabahı yoğun trafik Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı İstanbul'da pazar sabahı yoğun trafik! Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı
Gülseven Medya’dan Devlet Bahçeli’ye ziyaret “Terörsüz Türkiye“ için tarih verdi Gülseven Medya'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret! "Terörsüz Türkiye" için tarih verdi
Bağcılar’da 15 katlı binada korkutan yangın Bağcılar'da 15 katlı binada korkutan yangın

23:43
Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı! 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
22:39
6.1’lik depremin vurduğu Balıkesir’den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah’ım her yer yıkıldı
6.1'lik depremin vurduğu Balıkesir'den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah'ım her yer yıkıldı!
20:58
Naci Görür’den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
11:48
Evlenecek gençlere indirim desteği sağlayan firmalara 19 marka daha eklendi
Evlenecek gençlere indirim desteği sağlayan firmalara 19 marka daha eklendi
11:23
Yargıtay’dan emsal karar Evi terk ederken bir kez daha düşünün
Yargıtay'dan emsal karar! Evi terk ederken bir kez daha düşünün
11:12
Çanakkale’de yürekleri parçalayan görüntü
Çanakkale'de yürekleri parçalayan görüntü
10:54
Ağustosun en büyüleyici gecesi: Perseid şöleni Ateş topları da görülecek
Ağustosun en büyüleyici gecesi: Perseid şöleni! Ateş topları da görülecek
10:49
Silahı arkasına saklayarak geldi, araca binerken kurşun yağdırdı
Silahı arkasına saklayarak geldi, araca binerken kurşun yağdırdı
10:35
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kümeste yakalandı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kümeste yakalandı
10:22
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir’in ofisinde arama yapıldı
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı
10:07
Sahte diploma çetesinin kod adları ortaya çıktı Birbirlerini bile tanımıyorlar
Sahte diploma çetesinin kod adları ortaya çıktı! Birbirlerini bile tanımıyorlar
09:40
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit
09:35
Bağcılar’da 15 katlı binada korkutan yangın
Bağcılar'da 15 katlı binada korkutan yangın
09:08
Gülseven Medya’dan Devlet Bahçeli’ye ziyaret “Terörsüz Türkiye“ için tarih verdi
Gülseven Medya'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret! "Terörsüz Türkiye" için tarih verdi
08:19
İstanbul’da pazar sabahı yoğun trafik Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı
İstanbul'da pazar sabahı yoğun trafik! Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 00:20:19. #7.11#
SON DAKİKA: Gündem: Ekonomi, Diplomasi ve Spor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.