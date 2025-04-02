Gündem: Özgür Özel ve Bakanların Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gündem: Özgür Özel ve Bakanların Etkinlikleri

Özgür Özel, Volkan Konak'ın cenazesine katılacak; Bakan Göktaş Berlin'de zirveye iştirak edecek.

02.04.2025 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Nisan 1920

1- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Volkan Konak'ın Maçka Merkez Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.

(Trabzon/12.32) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Küresel Engellilik Zirvesi Resmi Açılış Programı'na, zirve kapsamında düzenlenecek "Herkes için Geleceğe Hazır, Kapsayıcı Altyapı İnşa Etmek -Yeni Zorluklar ve Yerel Çözümler" etkinliğine katılacak, Berlin Aile ve Sosyal Hizmetler Müşavirliği tarafından düzenlenecek etkinlik kapsamında Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluşacak ve daha sonra ikili görüşmeler yapacak.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile görüşecek.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde; Trabzonspor-Sipay Bodrum FK ve Fenerbahçe- Galatasaray maçları oynanacak.

(Trabzon/17.45/İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final üçüncü ve son maçında Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek.

(Mersin/18.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Erkekler CEV Kupası final ilk maçında Ziraat Bankkart, Polonya'nın Asseco Resovia ekibine konuk olacak.

(Rzeszow/19.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Volkan Konak, Özgür Özel, Berlin, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gündem: Özgür Özel ve Bakanların Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Konak’ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz
Arda Güler’e müjde 180 dakikada çuval çuval para kazanacak Arda Güler'e müjde! 180 dakikada çuval çuval para kazanacak
Hindistan’da havai fişek fabrikasında patlama: 17 ölü Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 17 ölü
Volkan Konak: Benim oğlan, benim yaşıma bastığı zaman bu dünyada olmayacağım Volkan Konak: Benim oğlan, benim yaşıma bastığı zaman bu dünyada olmayacağım
Avukatı, ’Cumhurbaşkanımızın yemeğine katıldı’ savunması yaptı, protestocu genç serbest bırakıldı Avukatı, 'Cumhurbaşkanımızın yemeğine katıldı' savunması yaptı, protestocu genç serbest bırakıldı
Messi’ye büyük şok Koruması MLS ve CONCACAF’tan men edildi Messi'ye büyük şok! Koruması MLS ve CONCACAF'tan men edildi
Volkan Konak’ın şarkısını seslendiren Bülent Ersoy: Sıra bende Volkan Konak'ın şarkısını seslendiren Bülent Ersoy: Sıra bende
Bakan Uraloğlu’ndan Trabzon’a yeni havalimanı müjdesi Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi
Doğal gaz faturalarında yeni dönem Fiyatlar şehirlere göre değişecek Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Fiyatlar şehirlere göre değişecek
Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü
Volkan Konak’la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV’den kovuldu Volkan Konak'la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV'den kovuldu

07:55 Doğal gaz faturalarında yeni dönem Fiyatlar şehirlere göre değişecek Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Fiyatlar şehirlere göre değişecek
07:42 Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü
07:41 Volkan Konak’la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV’den kovuldu Volkan Konak'la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV'den kovuldu
07:40 Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır
07:05 Özel’den “Boykot çağrısı yanlıştır“ diyen Rifat Hisarcıklıoğlu’na sert yanıt Özel'den "Boykot çağrısı yanlıştır" diyen Rifat Hisarcıklıoğlu'na sert yanıt
15:39 Nevruzda çocuklara pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha Nevruzda çocuklara pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha
15:30 Volkan Konak’ın vasiyeti yerine getirilecek Dikkat çeken ceviz ağacı detayı Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
15:23 Bakan Uraloğlu’ndan Trabzon’a yeni havalimanı müjdesi Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi
15:00 Volkan Konak’ın şarkısını seslendiren Bülent Ersoy: Sıra bende Volkan Konak'ın şarkısını seslendiren Bülent Ersoy: Sıra bende
14:45 Messi’ye büyük şok Koruması MLS ve CONCACAF’tan men edildi Messi'ye büyük şok! Koruması MLS ve CONCACAF'tan men edildi
14:43 Avukatı, ’Cumhurbaşkanımızın yemeğine katıldı’ savunması yaptı, protestocu genç serbest bırakıldı Avukatı, 'Cumhurbaşkanımızın yemeğine katıldı' savunması yaptı, protestocu genç serbest bırakıldı
14:35 Volkan Konak: Benim oğlan, benim yaşıma bastığı zaman bu dünyada olmayacağım Volkan Konak: Benim oğlan, benim yaşıma bastığı zaman bu dünyada olmayacağım
14:34 Hindistan’da havai fişek fabrikasında patlama: 17 ölü Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 17 ölü
14:24 Arda Güler’e müjde 180 dakikada çuval çuval para kazanacak Arda Güler'e müjde! 180 dakikada çuval çuval para kazanacak
14:18 Volkan Konak’ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2025 09:41:08. #7.12#
SON DAKİKA: Gündem: Özgür Özel ve Bakanların Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement