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Gündem: Siyaset, Ekonomi, Spor

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Özgür Özel kadınlarla buluşacak, Kacır Kütahya'da, ABD-İran gerilimi ve futbol maçları izlenecek.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel kadınlarla buluşma programına katılacak, esnafı ziyaret edip yürüyüş gerçekleştirecek.

(Kayseri/12.45/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NG Kütahya 30 Ağustos Seramik Fabrikası Açılış Töreni'ne ve AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Kütahya/11.30/12.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ABD- İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mimar Sinan Stadı'nda düzenlenecek Fatih Belediyesi Yaz Spor Okulları Kapanış Şenliği'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 3. haftasına; TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor, Gaziantep FK-Çaykur Rizespor ve Galatasaray-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/19.00/Gaziantep/İstanbul/21.30)

3- Fenerbahçe'nin yeni transferi Kojo Peprah Oppong için Chobani Stadı'nda imza töreni yapılacak.

(İstanbul/11.00)

4- Trendyol 1. Lig'in 4. haftası; Metro Holding Kayserispor-Bursaspor, İstanbulspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük, Batman Petrolspor-Ekenler Beton Sivasspor ve Mardin 1969-Vanspor FK karşılaşmalarıyla sürecek.

(Kayseri/İstanbul/19.00/Batman/Mardin/21.30)

5- Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu ilk haftası 5 maçla başlayacak.

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2026-2027 sezonu, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto, Beşiktaş-Giresunspor, İstanbul Gençlik-Mihalıççık Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor-Güneysuspor müsabakalarıyla başlayacak.

(Trabzon/14.00/İstanbul/15.00/17.00/Bursa/15.00)

7- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin İspanya'daki on üçüncü ayağında sprint yarışı yapılacak.

(Alcaniz/16.00)

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Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Özgür Özel, Kütahya, Ekonomi, Siyaset, Güncel, Futbol, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gündem: Siyaset, Ekonomi, Spor - Son Dakika

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