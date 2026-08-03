Güneşten Korunmanın Önemi

İZMİR Şehir Hastanesi uzmanları, yaz aylarının gelmesiyle güneşin zararlı etkilerine karşı uyarılarda bulundu. Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Meltem Türkmen, güneş koruyucuların yalnızca yaz aylarında değil, yıl boyunca kullanılması gerektiğini belirterek, "En pahalısı değil, doğru kullanılan güneş koruyucu etkindir" dedi. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emrah Utku Kabataş ise "Nasıl cildimizi güneş kremiyle koruyorsak, gözlerimizi de uygun güneş gözlüğüyle korumamız gerekiyor. Güneş kremi ve gözlük aksesuar değil, sağlık ihtiyacı" diye konuştu.

İzmir Şehir Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Meltem Türkmen ile Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emrah Utku Kabataş, yaz aylarında güneşin zararlı etkilerinden korunmak için doğru güneş kremi ve güneş gözlüğü kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu. Uzmanlar, güneşten korunmanın yalnızca estetik değil, cilt ve göz sağlığı açısından da önemli bir alışkanlık olması gerektiğini söyledi.

Yaz aylarında vatandaşlardan en sık gelen soruların güneşin etkileri ve güneş koruyucu kullanımıyla ilgili olduğunu belirten Doç. Dr. Meltem Türkmen, güneş koruyucuların sadece yaz mevsiminde değil, yılın her döneminde kullanılması gerektiğini kaydetti. Güneş ışınlarının ultraviyole A (UVA) ve ultraviyole B (UVB) olmak üzere 2 temel bileşenden oluştuğunu ifade eden Doç. Dr. Türkmen, "UVA ışınları derinin derin tabakalarına ulaşarak kırışıklık, lekelenme ve cilt yaşlanmasına neden olabiliyor. Hem UVA hem de UVB ışınları ise ilerleyen dönemlerde deri kanseri gelişimi açısından önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Bu nedenle güneşten korunmak yalnızca estetik bir tercih değil, sağlığımızı koruyan önemli bir alışkanlık olmalı" dedi.

'YÜZ VE BOYUN BÖLGESİ İÇİN EN AZ 2 PARMAK GÜNEŞ KORUYUCU KULLANILMALI'

Doğru ürün seçiminin önemine değinen Doç. Dr. Meltem Türkmen, hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan geniş spektrumlu ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini ve güneş koruyucunun satın alınmasının tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak, "Yapılan çalışmalar, birçok kişinin güneş koruyucuyu önerilen miktarın çok altında kullandığını gösteriyor. Bu da ürünün üzerinde yazan koruma seviyesine ulaşılmasını engelliyor. Yüz ve boyun bölgesi için en az 2 parmak şeklinde güneş koruyucu kullanılmalı ve tüm bölgeye eşit şekilde uygulanmalı" diye konuştu.

Güneş koruyucuların düzenli olarak yenilenmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Türkmen, "Sabah sürülen güneş koruyucunun tüm gün etkili olduğunu düşünmemek gerekiyor. Yaklaşık iki saat sonra koruyuculuğu azalıyor. Özellikle yüz yıkandıktan, denize girildikten veya havluyla kurulandıktan sonra mutlaka yeniden uygulanmalı. SPF değeri ne kadar yüksek olursa olsun, düzenli yenilenmediği sürece istenen koruma sağlanamaz. En pahalı güneş koruyucu değil, doğru kullanılan güneş koruyucu etkindir" ifadelerini kullandı.

'6 AYDAN İTİBAREN GÜNEŞ KORUYUCU KULLANILABİLİR'

Güneşten korunmanın yalnızca güneş kremiyle sınırlı olmadığının altını çizen Doç. Dr. Meltem Türkmen, geniş kenarlı şapka, ultraviyole korumalı güneş gözlüğü ve güneşten koruyucu özellik taşıyan giysilerin de tercih edilmesini önerdi. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10.00-14.00 saatleri arasında mümkün olduğunca gölgede kalınması ve doğrudan güneşe maruz kalınmaması gerektiğini açıklayan Doç. Dr. Türkmen, "Çocukluk döneminde ne kadar fazla güneş ışınına maruz kalınırsa ilerleyen yaşlarda deri kanseri gelişme riski de o kadar artıyor. Bu nedenle çocuklara 6 aydan itibaren güneş koruyucu kullanma alışkanlığı kazandırılmalı. Aynı zamanda her yaş grubunun kendi cilt tipine ve yaşına uygun güneş koruyucuyu, doktor ve eczacı önerisi doğrultusunda seçerek düzenli kullanması gerekiyor" dedi.

'CİLDİMİZ GİBİ GÖZLERİMİZİ DE KORUMALIYIZ'

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emrah Utku Kabataş ise yaz aylarında güneş gözlüğü kullanımının önemine dikkat çekti ve güneş gözlüklerinin yalnızca estetik amaçlı kullanılmaması gerektiğini söyledi. Güneş gözlüklerinin gözleri güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruduğunu belirten Dr. Kabataş, "Özellikle uzun süre güneş altında kalanlar, açık tenli ve açık göz rengine sahip kişiler, katarakt ameliyatı geçiren hastalar ile çocuklar güneş ışınlarına karşı daha duyarlıdır. Nasıl cildimizi güneş kremiyle koruyorsak, gözlerimizi de uygun güneş gözlüğüyle korumamız gerekiyor. Güneş kremi ve gözlük aksesuar değil, sağlık ihtiyacı" dedi.

Uzun süre ultraviyole ışınlarına maruz kalmanın göz sağlığını olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Dr. Kabataş, "Güneş ışınları katarakt, retina hasarı, yaşa bağlı sarı nokta hastalığı riskinin artması, halk arasında 'kuş kanadı' ya da 'göze et yürümesi' olarak bilinen pterjiyum ve göz kapağı cilt kanserlerinin gelişiminde etkili risk faktörlerinden biridir. Bu hastalıkların tek nedeni ultraviyole değildir ancak uzun süreli maruziyet önemli etkenlerden biridir" diye konuştu.

'KOYU RENKLİ CAM TEK BAŞINA KORUMAZ'

Güneş gözlüğü seçerken en önemli kriterin cam renginin koyuluğu değil, ultraviyole koruması olduğunun altını çizen Dr. Kabataş, "Koyu renkli camlar tek başına koruma sağlamaz. Hatta ultraviyole koruması olmayan koyu renkli gözlükler göz bebeğinin büyümesine neden olduğu için zararlı ışınların göze daha fazla ulaşmasına yol açabilir. Bu nedenle korumasız koyu gözlükler daha büyük risk oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

'ETİKETSİZ VE SOKAKTA SATILAN GÖZLÜKLERE DİKKAT'

Vatandaşları sahte güneş gözlüklerine karşı uyaran Dr. Kabataş, gözlüklerin güvenilir ve kurumsal satış noktalarından alınmasını önererek, "Güneş gözlüğü alırken markasından ya da fiyatından çok ultraviyole koruma özelliklerine dikkat edilmeli. Bu özellikler ürün üzerinde belirtilmeli veya satış sırasında tüketiciye açıklanmalı. Özellikle etiketsiz ve sokakta satılan güneş gözlüklerinden uzak durulmalı. Tekrar vurgulamak gerekirse, koyu renkli olması gözlüğün koruyucu olduğu anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.