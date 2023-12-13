 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Güney Afrika'da 10 Bin Polis Tatil Asayişini Sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Afrika'da 10 Bin Polis Tatil Asayişini Sağlayacak

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Noel ve yılbaşı tatillerinde asayişi sağlamak üzere 10 bin polisin görevlendirildiği bildirildi. Polis memurlarının suç oranlarında keskin artış görülen bu dönemde soygun ve adam kaçırma olaylarına karşı dikkatli olacakları belirtildi.

Güney Afrika\'da 10 Bin Polis Tatil Asayişini Sağlayacak
13.12.2023 - 22:45,
Abone Ol

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Noel ve yılbaşı tatillerinde asayişi sağlamak üzere 10 bin polisin görevlendirildiği bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, önceki yıllarda suç oranlarında keskin artış görülen Noel ve yılbaşı tatillerinde 10 bin polis memurunun görev alacağı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca bu dönemde soygun ve adam kaçırma olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Güney Afrika'da Noel ve yılbaşı tatilleri 24 Aralık-2 Ocak tarihlerindeki dönemi kapsıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Güney Afrika, Noel, Güvenlik, Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da 10 Bin Polis Tatil Asayişini Sağlayacak - Son Dakika


23:23
Hamas'ın İsrail'e saldırılarına yeni görüntüler Hamas'ın İsrail'e saldırılarına yeni görüntüler
23:15
Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:07
Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti
22:43
Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:38
Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti
22:36
Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı
22:27
Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı
22:01
Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu

Son Dakika
23:23 Hamas'ın İsrail'e saldırılarına yeni görüntüler
23:15 Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:07 Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti
22:43 Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:36 Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı
22:38 Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti
22:27 Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı
22:01 Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
21:27 İYİ Parti, İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 meclis üyesini ihraç edecek
21:18 Bakan Bayraktar: Kış saatine geçilmeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 00:11:47. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da 10 Bin Polis Tatil Asayişini Sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement