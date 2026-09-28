Güney Afrika\'da 8 silahlı kişi eğlence mekanında 17 kişiyi öldürdü, 15 kişiyi yaraladı

WEDELA, 28 Eylül (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Gauteng eyaletindeki bir maden kasabası olan Wedela'da bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Güney Afrika Polis Teşkilatı'ndan pazar günü yapılan açıklamaya göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen 8 silahlı kişi, cumartesi günü yerel saatle 21.30 sularında West Rand bölgesindeki eğlence mekanına geldi. Şüpheliler önce mekanın dışındaki müşterilere ateş açtı, ardından içeri girerek ateş etmeyi sürdürdü.

Polisin açıklamasına göre, saldırıda 13'ü erkek ve 4'ü kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan 15 kişi ise hastaneye kaldırıldı.