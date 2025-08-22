Güney Afrika'da İsrail'e Kömür Satışına Protesto - Son Dakika
Güney Afrika'da İsrail'e Kömür Satışına Protesto

22.08.2025 03:40
Güney Afrika'da göstericiler, hükümetin İsrail'e kömür satışını durdurmasını talep etti.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yürütme başkenti Pretorya'da, hükümetin İsrail'e kömür satışını durdurması talebiyle gösteri düzenlendi.

Filistin Dayanışma İttifakının (PSA) düzenlediği eylemde göstericiler, Pretorya'daki Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakanlığı ofisi önünde bir araya geldi.

Güney Afrika hükümetinin İsrail'e kömür satışını durdurmasını talep eden göstericiler, "İsrail'e Güney Afrika kömürü yok", "soykırımcı İsrail'e kömür ihracatını yasaklayın' ve "soykırımı körüklemeyi bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

Güney Afrika Genel Sanayi İşçileri Sendikası (GIWUSA) Başkanı Mametlwe Sebei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) taşıyan bir ülke olarak, soykırımı gerçekleştirmek için kullandığı endüstriyel askeri kompleksi ve elektrik şebekesini açık tutması için İsrail'e bir daha kömür veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika'dan İsrail'e kömür satışı

Maden zengini Güney Afrika, dünyanın önde gelen kömür üreticileri arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret Veri Tabanı'na (Comtrade) göre, Güney Afrika 2024'te İsrail'e 73 milyon dolar değerinde kömür ihraç etti.

Öte yandan uluslararası arenada Filistin davasının en önemli savunucuları arasında yer alan Güney Afrika, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

Kaynak: AA

