Güney Afrika'da Ulusal Birlik Hükümeti Kuruldu

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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 29 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimde meclis çoğunluğunu kaybeden 30 yıllık iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi, meclisteki ikinci büyük parti Demokratik İttifak (DA) ve diğer 9 küçük partinin desteğiyle "ulusal birlik hükümeti" kurdu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, ulusal birlik hükümetinin kabine üyelerini açıkladı.

Buna göre 32 üyeli yeni kabinede, ANC'den 20, DA'dan 6, Inkatha Özgürlük Partisinden (IFP) 2, GOOD partisi, Yurtsever İttifak (PA), Pan Afrikanist Kongre (PAC) ve Özgürlük Cephesi Artı'dan (VF Plus) birer bakan yer aldı.

Aralarında Müslümanların partisi Al Jamaah'ın da yer aldığı diğer 4 küçük parti ise birer bakan yardımcılığı göreviyle hükümete dahil oldu.

Meclisteki üçüncü büyük parti konumundaki Ulusun Mızrağı (MK) yeni ana muhalefet partisi olurken, dördüncü parti Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) da muhalefet sıralarında yer aldı.

Yeni kabine üyeleri

Yeni kabinede ANC kadrolarından Ronald Lamola Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı, Angie Motshekga Savunma ve Gaziler Bakanı, Kgosientsho Ramokgopa Elektrik ve Enerji Bakanı, Blade Nzimande Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı, Nomakhosazana Meth Çalışma Bakanı, Enoch Godongwana Maliye Bakanı, Aaron Motsoaledi Sağlık Bakanı, Nobuhle Nkabane Yükseköğretim Bakanı, Mmamoloko Kubayi Bayındırlık Bakanı, Thembi Nkadimeng Adalet Bakanı, Gwede Mantashe Maden ve Petrol Kaynakları Bakanı, Maropene Ramokgopa Planlama, İzleme ve Değerlendirme Bakanı, Senzo Mchunu Polis Bakanı, Khumbudzo Ntshavheni Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı, Mzamo Buthelezi Kamu Hizmeti ve İdare Bakanı, Stella Ndabeni-Abrahams Küçük İşletme Geliştirme Bakanı, Sisisi Tolashe Sosyal Kalkınma Bakanı, Barbara Creecy Ulaştırma Bakanı, Pemmy Majodina Su ve Sanitasyon Bakanı, Sindisiwe Chikunga ise Kadın, Gençlik ve Engelliler Bakanı olarak yer aldı.

DA lideri John Steenhuisen Tarım Bakanı olarak atanırken, aynı partiden Leon Schreiber İçişleri Bakanı, Siviwe Gwarube Temel Eğitim Bakanı, Solly Malatsi İletişim ve Dijital Teknolojiler Bakanı, Dion George Ormancılık, Balıkçılık ve Çevre Bakanı, Dean Macpherson Altyapı Bakanı oldu.

IFP lideri Velinkosi Hlabisa Kooperatif Yönetimi ve Geleneksel İşler Bakanlığına getirilirken, aynı partiden Mzamo Buthelezi ise Kamu Hizmeti ve İdare Bakanlığına getirildi.

GOOD partisi lideri Patricia de Lille Turizm Bakanı, PA lideri Gayton McKenzie Spor, Sanat ve Kültür Bakanı, PAC lideri Mzwanele Nyhontso Toprak Reformu ve Kırsal Kalkınma Bakanı ve VF Plus lideri Pieter Groenewald ise Ceza İnfaz Hizmetleri Bakanı olarak atandı.???????

Al Jamaah lideri Ganief Hendricks ise Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.