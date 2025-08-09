Güney Afrika'da Yeni Nükleer Santral Onaylandı

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hükümet, Cape Town şehrinde kurulması planlanan yeni nükleer güç santrali için çevresel onay verdi.

Ormancılık, Balıkçılık ve Çevre Bakanı Dion George, yaptığı açıklamada, ulusal elektrik firması ESKOM'un Cape Town'daki Koeberg Nükleer Güç Santrali'nin yanına kurulacak yeni santral için çevre izin kararını onayladığını bildirdi.

Bakan George yeni santrale ilişkin çeşitli çevre örgütlerinin itirazlarının dikkatle incelendiğini ve bu kararın 1998 tarihli Ulusal Çevre Yönetimi Yasası'nın ilkeleri doğrultusunda çevresel, sosyal ve ekonomik hususların tümünü dikkate alarak onayladığını belirtti.

Çevresel onayın santralin kurulumu için tek başına yeterli olmadığına dikkati çeken George, ESKOM'un bunun için Ulusal Nükleer Düzenleyici Kurumu (NNR) ve Ulusal Enerji Düzenleyicisi (NERSA) gibi kurumların onayına da ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Afrika'nın tek aktif nükleer güç santrali

Güney Afrika'nın Cape Town şehrinin 30 kilometre kuzeyinde yer alan ve 1984'ten beri faaliyette olan Koeberg, halihazırda Afrika kıtasının tek aktif nükleer güç santrali olma özelliği taşıyor.

Bu santral, yaklaşık 1900 megavat kapasitesiyle Güney Afrika'nın elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 5'ini karşılıyor.

Koeberg'ün yanına inşa edilmesi planlanan yeni santralin ise yaklaşık 4 bin megavat kapasiteye sahip olması planlanıyor.