Güney Afrika'daki Electra Mining Africa fuarı madencilik sektörünü Johannesburg'ta buluşturuyor
Johannesburg kenti, 7-11 Eylül tarihleri arasında Electra Mining Africa fuarına ev sahipliği yapıyor. Etkinlik, kıta genelinden madencilik şirketleri, tedarikçiler, yükleniciler ve binlerce uzmanı bir araya getiriyor.
JOHANNESBURG, 9 Eylül (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Johannesburg kenti Electra Mining Africa fuarına ev sahipliği yapıyor.
7-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlik, kıta genelinden madencilik şirketlerini, sektör tedarikçilerini, yüklenicileri ve binlerce uzmanı bir araya getiriyor.
Kaynak: Xinhua
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