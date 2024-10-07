Güney Afrika\'dan Filistin İçin Eylem Çağrısı

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Güney Afrikalılar, İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımı, savaş suçları ve yıkıcı saldırılarının durdurulması için dünya halklarını ortak hareket etmeye çağırıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana, 1 yıldır devam eden Gazze saldırılarına karşı en kararlı ve somut adımlar atan ülkelerin başında geliyor.

Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan "soykırım davası", Güney Afrika'nın Filistin konusundaki duruşunun en önemli örneğini teşkil ediyor.

Güney Afrika'nın Filistin meselesine yaklaşımının arkasında ise ülkenin kan ve gözyaşı ile dolu ırkçı apartheid geçmişi yatıyor.

Ülkeyi 1948-1994 yılları arasında yöneten beyaz ırkçı apartheid rejiminin acılarını yaşamış Güney Afrika, Filistinlilere yönelik her türlü ayrımcılık, baskı ve zulmü uygulayan İsrail yönetimini bu açıdan "apartheid devleti" olarak nitelendiriyor.

Apartheid rejiminin travmalarını hafızalarında canlı tutan Güney Afrikalılar için Filistin ayrı bir önem taşıyor.

Cape Town şehrinde yaşayan Güney Afrikalılar, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden Gazze saldırılarına tepkilerini ve işlenen insanlık suçlarına karşı tüm dünyanın ortak hareket etmesi gerekliliğini dile getirdi.

"Dünya halkları olarak Filistin konusunda ortak bir tavır koymamız şart"

Güney Afrikalı Bolingo Kagaba, AA muhabirine, Güney Afrikalılar olarak dünyanın her yerinde savaşa ve apartheid tarzı rejimlere karşı olduklarını belirterek, "Güney Afrika'nın özgür olduğu gibi, Filistin'deki insanlar da özgürlüklerini elde etmeli. Filistin meselesinin bizim için anlamı budur." dedi.

Kagaba, ülkesinin Filistin'den yana duruşuyla gurur duyduğunu kaydederek, "Biliyorsunuz, herkesin güvenlik içinde yaşama, beslenme, eğitim görme gibi temel hakları var. Kimse savaşta olmak istemez. İsrail, Filistinlilerin en temel haklarına saldırıyor. Bunu yapmaya hakları yok. Dünya halkları olarak Filistin konusunda ortak bir tavır koymamız şart." diye konuştu.

Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasının bir insanlık vazifesi olduğunu vurgulayan Kagaba, "İsrail'in çabalarına rağmen, ekonomik veya siyasi açıdan henüz bir zarar görmedik. Biliyorsunuz BRICS üyesiyiz, bunun dışında da birçok bağlantımız var. Apartheid döneminde değiliz. Ekonomik açıdan da güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

"İsrail'in Flistin'de işlediği zulme seyirci kalmayacağız"

Güney Afrikalı Franklin James ise İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulmün kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bence bu kesinlikle iğrenç. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bunları yapabilmesine izin verilmesi şok edici bir durum." dedi.

James, "Savaşın sona ermesi için bütün dünya bir araya gelmeli ve İsrail'in Filistin ve Gazze halkına, hatta şu anda Lübnan halkına uyguladığı vahşet eylemlerinin cezasız kalmasının kabul edilemez olduğu gerçeğini ifade etmeli." diye konuştu.

Güney Afrika halkı olarak sonuna kadar Filistin'in yanında olduklarını aktaran James, "İsrail'in Filistin'de işlediği zulme seyirci kalmayacağız ve buna izin vermeyeceğiz. İsrail ve Filistin halklarının barışını ise sonuna kadar destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İslam ülkeleri ve tüm dünya Güney Afrika'yı örnek almalı"

Yasin Ahmed ise "İsrail'in Gazze'de açıkça soykırım işliyor ve bunu ABD ve diğer Batılı ülkelerin desteğiyle gerçekleştiriyor. Bu kabul edilemez bir durum." dedi.

Ahmed, "Batı dünyası insan hakları ve özgürlük gibi değerleri savunurken, her gün çok sayıda Filistinlinin ölümüne göz yumuyor. Kendileriyle çelişiyorlar ve bu bir saçmalık." diye konuştu.

İslam dünyasının da Filistin meselesini savunmakta yetersiz ve etkisiz kaldığını belirten Ahmed, "Özellikle Arap ülkelerinin Filistin meselesinde bu derece duyarsız olmasını anlayamıyorum. Öte yandan, Güney Afrika Müslüman bir ülke olmamasına rağmen Filistin'e destek oluyor. Çünkü İsrail'in bir apartheid devleti olduğunu görüyor ve buna karşı çıkıyor. İslam ülkeleri ve tüm dünya Güney Afrika'yı örnek almalı" ifadelerini kullandı.