Güney Afrika'dan İsrail'in Batı Şeria İlhakına Kınama

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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağı yönündeki açıklamalarını kınadı.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Smotrich'in işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik hazırlıklar için talimatlar verdiğine dair açıklamasının kınandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin uzun zamandır işgal altındaki Batı Şeria'yı kalıcı olarak ele geçirmenin veya ilhak etmenin yollarını aradığı vurgulanarak, "İsrail hükümetinin kışkırtıcı politikaları ve eylemleri aşırıdır ve uluslararası toplum tarafından kararlı bir yanıt verilmesini gerektirir. Güney Afrika, İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı ilhakına ve yerleşim genişlemesine karşıdır." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in bu son hamlesinin barış çabalarını ve "iki devletli çözüm" arayışlarına dair umutları sona erdirdiği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Güney Afrika, tüm ilgili BM kararları ile uluslararası hukuk ve uluslararası düzeyde kabul görmüş parametrelere uygun olarak, yaşayabilir bir Filistin devletinin kurulmasına giden siyasi bir süreci canlandırmayı amaçlayan somut eylemler çağrısında bulunmaktadır."

Smotrich, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nin 11 Kasım'daki grup toplantısında, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini ve 2025'in Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağını öne sürmüştü.

Smotrich, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi için bir "fırsat" olduğunu savunmuştu.

27 Ekim'de Kudüs'te bir konferansta yaptığı konuşmada da Smotrich, Gazze ve Batı Şeria'nın "etkili bir şekilde ilhak edilmesi" çağrısı yapmış ve Batı Şeria'nın iç bölgelerine yeni yerleşimler kurularak Filistinlilerin bölgeden sürülmesini istemişti.