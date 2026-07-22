Güney Çin Denizi'nde Barış İçin İşbirliği - Son Dakika
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Güney Çin Denizi'nde Barış İçin İşbirliği

Güney Çin Denizi\'nde Barış İçin İşbirliği
22.07.2026 14:41
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Çin Denizi'nde Davranış Kuralları'nın hızla sonuçlandırılmasını vurguladı.

MANİLA, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Çin Denizi'nde Davranış Kuralları'na ilişkin istişarelerin en kısa sürede sonuçlandırılmasının, bölgede barış ve istikrarın korunmasına katkı sağlayacağını, bölgenin geleceğinin bölge ülkelerinin elinde kalmasını güvence altına alacağını ve dış aktörlerin müdahale ya da kargaşa çıkarma fırsatı bulmasını engelleyeceğini söyledi.

Wang, salı günü Filipinler'in başkenti Manila'da Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan ile bir araya geldi.

Wang, Çin'in Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerle birlikte, Güney Çin Denizi'ndeki Tarafların Davranış Deklarasyonu temelinde, Güney Çin Denizi'nde Davranış Kuralları'na ilişkin istişarelerin en kısa sürede sonuçlandırılmasını savunduğunu ve bu yöndeki kararlılığını sürdürdüğünü belirtti.

Hem Çin'in hem de Malezya'nın kalkınma ve yeniden canlanma sürecinin kritik bir aşamasında bulunduğunu kaydeden Wang, ikili ilişkileri daha üst seviyeye taşımak amacıyla Malezya ile fırsatları değerlendirmeye, her düzeyde temasları artırmaya, çok yönlü işbirliğini derinleştirmeye ve denizcilik alanındaki temas ve işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

ASEAN'ın çok kutuplu hale gelen dünyanın önemli bir bileşeni ve Küresel Güney'in kilit güçlerinden biri olduğunu vurgulayan Wang, Malezya'nın Çin-ASEAN ilişkileri koordinatörü olarak üstlendiği görevi etkin şekilde yerine getirmesini, iki tarafın ortak çıkarlarını korumasını ve Doğu Asya'da barış ile istikrarı güvence altına almasını temenni etti.

Muhammed ise Malezya-Çin ilişkileri ile ASEAN-Çin ilişkilerinin tarihindeki en iyi dönemini yaşadığını söyledi.

Tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı olduklarını yineleyen Muhammed, ASEAN-Çin işbirliğini ilerletmek ve ASEAN'ın bölgesel işbirliği mimarisindeki merkezi rolünü korumak için her türlü çabayı göstermeye hazır olduklarını ifade etti.

Muhammed ayrıca, Güney Çin Denizi ile hiçbir ilgisi olmayan bazı bölge dışı ülkelerin bölgede sürekli "güç gösterisi" yapmaya çalıştığına dikkat çekerek, bölgede barış ve istikrarın ortaklaşa korunması amacıyla Güney Çin Denizi'nde Davranış Kuralları'na ilişkin istişarelerin en kısa sürede sonuçlandırılmasını temenni etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Denizcilik, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Çin Denizi'nde Barış İçin İşbirliği - Son Dakika

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