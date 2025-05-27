Güney Kore'de Yurt Dışına Çıkış Yasağı - Son Dakika
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Güney Kore'de Yurt Dışına Çıkış Yasağı

27.05.2025 11:21
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Eski Başbakan Han ve Choi'ye yurt dışına çıkış yasağı getirildi, Yoon'un sıkıyönetim girişimi nedeniyle.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün aralıktaki sıkıyönetim girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında suçlu bulunan eski Başbakan Han Duck-soo ve eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Han, Choi ve eski İçişleri Bakanı Lee Sang-min, eski Devlet Başkanı Yoon'un 3 Aralık'ta ilan ettiği sıkıyönetim girişimindeki rolleri nedeniyle suçlandıkları davada sorguya alındı.

Polis, sorgunun ardından yaptığı açıklamada, Han ve Choi'ye yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini belirtti.

Öte yandan, haberde, söz konusu yasağın mayıs ortasında uygulamaya konulduğu iddia edildi.

Lee'ye, aralıkta, yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık 2024'teki oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmiş, Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi üstlenmişti.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda, Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Yurt Dışına Çıkış Yasağı - Son Dakika

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