Güney Koreli implant firması Türkiye\'ye sağlık yatırımına geliyor

Güney Koreli diş implantı üreticisi MegaGen firması, Türkiye'ye kuracağı fabrikayla ilk aşamada 15 milyon dolarlık, 5 yıl sonra 100 milyon dolarlık yatırım yapacak.
Dünyanın ilk 10 diş implantı üreticisi arasında yer alan MegaGen, implant yanında diş hekimi koltuğu, görüntüleme sistemleri ve bu alandaki yazılımları da üretiyor. MegaGen, dünyada 120'yi aşkın ülkede faaliyet gösteriyor.
Firma, Güney Kore dışındaki ilk üretim tesisini Türkiye'de İstanbul'a kurma kararı aldı ve buna yönelik çalışmalarını da hızlandırdı.
"Biz Türkiye'yi seçtik"
MegaGen Implant CEO'su Kwang Bum Park, AA muhabirine, firmanın Güney Kore'nin Daegu kentinde yer alan fabrikasında değerlendirmede bulundu.
Uzun zamandır yurt dışına açılma planları yaptıklarını belirten Park, çoğu şirketin yurt dışındaki ilk yatırımları için daha çok ABD ve Avrupa'yı düşündüğünü ancak kendilerinin geleceğe dair farklı fikirleri olduğunu söyledi. İş yapmak için belirli kararların verilmesi gerektiğini aktaran Park, "Yatırım için ABD ve Avrupa mantıklı olabilirdi ancak biz daha fazla gelişime açık olduğu için Türkiye'yi seçtik." dedi.
Park, Kore'de robotik sistemlerle akıllı üretim yapan bir firma olduklarını, İstanbul'a kuracakları fabrikaya da Kore'deki gibi robotik sistem kuracaklarını belirtti.
Türkiye'deki üretimleriyle farklı ülkelere ve Avrupa'ya da yönelmeyi düşündüklerini vurgulayan Park, "Türkiye'de üretimi sağlayıp 'Made in Türkiye' etiketiyle ürünlerimizi Avrupa'ya göndermek gibi bir hayalimiz var. Türkiye, medikal turizmde oldukça meşhur bir ülke olduğu için Avrupa ve yurt dışından birçok hasta geliyor, bu hastalarla da ürünlerimizi duyurabileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.
Park, Türkiye'de ilk olarak bir üretim bandıyla yatırıma başlayacakları bilgisini vererek, şöyle devam etti:
"Türkiye'ye ilk aşamada 15 milyon dolarlık başlangıç yatırımı yapacağız. İlerleyen dönemde yatırımın karşılığı alındıkça daha fazla yatırım yapıp iş büyütülecek. Bu üretim bandında sonuçlar alındıkça büyümek istiyoruz. Türk devletinin desteklerinden faydalanarak daha büyük bina kurup, üretim bandını çoğaltıp her şeyi daha çok büyütmek hayalimiz. Çok daha büyük bir fabrika için 5 sene gibi bir sürenin ardından daha büyük yatırımlar yapmayı planlıyoruz. O zaman muhtemelen 100 milyon doların üzerinde yatırım yapılacaktır. Bu üretim tesisimizde dünyanın farklı yerlerinden gelecek diş hekimlerine eğitimler de verilecek."
"İhracata da başlayacağız"
Türkiye'den İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afrika ülkelerine de yönelme planları olduğunu bildiren Park, 5 yıllık üretim planının yarısında gelindiğinde ihracata başlamayı hedeflediklerini anlattı.
Park, kendisinin de diş hekimi olduğuna ve şirketi diş hekimleriyle birlikte kurduklarına dikkati çekerek, hekimlerin ihtiyaçlarını bilerek bu doğrultuda en doğru ürünleri ürettiklerini kaydetti.
İmplantın ardından diğer ürünlerinin de Türkiye'de üretimini sağlayıp "Made in Türkiye" etiketiyle dünyaya tanıtabileceklerini dile getiren Park, "Türkiye, iş bağlantısı kurmak için çok önemli bir ülke. Asya şirketlerinin bağlantı kurma eksikliği var. Türkiye üzerinden bağlantı kurup beraber başka yerlerde iş yapmak da istiyoruz. Biz Türkiye'deki şirketlere rakip olarak gelmek istemiyoruz. Biz teknik bilgi ve birikimimizi paylaşıp ülkedeki kalite ve standartların artırılmasına katkı sağlayabiliriz. Türkiye'deki ürün kalitemiz de Güney Kore'deki ile aynı olacak. Beraber güzel sonuçlar alabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Park, vergi gibi devletle ilişkiler ile çalışanlara karşı sorumluluk gibi konulara çok önem verdiklerini belirterek, Türkiye'deki yatırımlarını tamamlamaları için bazı izin ve işlem süreçlerinin hızlandırılmasını talep etti.
"Daha fazla Güney Kore şirketi gelecek"
Şimdiden MegaGen'in yatırımını izleyerek Türkiye'ye yatırım planı yapan Güney Koreli firmalar olduğuna işaret eden Park, "Daha fazla Güney Kore şirketinin Türkiye'ye gelip yatırım yapıp büyüyeceğini düşünüyorum. Türkiye'ye şu anda yapılan yatırımlar da sürekli büyüyor. Bizim ardımızdan global ve Güney Koreli yatırımcıların Türkiye'ye geleceklerini düşünüyorum." dedi.
Park, dental pazarda dünyada 8'inci sırada yer aldıklarını, 2030'a kadar hedeflerinin 3. sıraya yükselmek olduğunu vurguladı. Sadece implant alanında değil, dental ve sağlık alanında da daha fazla inovasyon yapıp, yapay zekanın kullanıldığı dijital ürünler oluşturup farklı alanlara yönelmek istediklerini dile getiren Park, bu alanda AR-GE'ye de çok önem verdiklerini söyledi.
Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Türkiye'nin Kore Savaşı'nda Güney Kore'ye yardım eden ülkelerden biri olduğunu anımsatan Park, "Türkiye'den 'kardeş ülke' olarak bahsediyoruz. İki ülke halkları birbirine çok yardımcı oluyor. Fiziksel olarak Japonya ve Çin bize yakın ama duygusal olarak Türkiye'yi kendimize daha fazla yakın hissediyoruz." ifadelerini kullandı.
Park ile MegaGen Türkiye CEO'su Cem Dergin ve diğer şirket yöneticileri, basın mensuplarıyla yaptıkları görüşmenin ardından Güney Kore'nin Busan kentinde yer alan BM Anıtsal Mezarlığı'ndaki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlik anıtına çiçek bırakan Park ve Dergin, saygı duruşunda da bulundu.
Son Dakika › Güncel › Güney Koreli implant firması Türkiye'ye sağlık yatırımına geliyor - Son Dakika
Hafta boyunca 47 ülkenin sözlü beyanda bulunduğu Uluslararası Adalet Divanı'nda, İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin sunum yapma sırası Türkiye'ye geldi. Duruşmanın son gününde Türkiye adına sunum yapacak olan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Filistin'e verilen desteği kamuoyu önünde yineleyecek. Adalet Divanı kararının yasal olarak bağlayıcılığı yok ancak İsrail üzerindeki baskıyı artıracak.
Mersin'de Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda çıkan yangın, panik yarattı. Düğün sırasında salon içerisindeki sobadan kaynaklı tavan alev aldı. Konukların alevleri fark etmesi üzerine salon boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın büyümeden söndürüldü.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 70 bin ton bomba kullanıldı. Saldırılarda yaklaşık 30 bin kişi öldürüldü, 2 bin 600 kişi alıkonuldu ya da esir edildi, 2 milyon kişi tehcir edildi. Ayrıca 500'den fazla cami ve kilise, 300'den fazla üniversite ve okul, 360 binden fazla konut yıkıldı. Gazze genelindeki 35 hastaneden 31'i hizmet dışı kaldı.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir genelevi basıp 3 kadını katleden Ebadullah A. isimli Afgan mültecinin polis sorgusunda söyledikleri ortaya çıktı. Daha önce de aynı mekana gittiğini ancak reddedildiğini belirten Ebadullah'ın intikam almak adına saldırıyı planlı bir şekilde yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.
Oyunculuk performansların ve Dilber'in dansıyla yayınladığı günden beri konuşulmaya devam eden İnci Taneleri, ramazan ayı için pavyon danslarını yayınlamaya ara verdi.
Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-48" operasyonlarında "Gülbaharlar" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda örgüt elebaşı Celal Gülbahar'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.
Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak olan bölüm fragmanında Sema ve Pınar arasında kavga çıkıyor. Adada tartıştığı esnada öfkesine hakim olamayan Sema, Pınar'a saldırıyor. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavganın görüntüleri ekrana verilemezken gözünün altı çizilen Sema için acil durum konseyi düzenleniyor. Sema'nın diskalifiye olup olmayacağı ise bugün belli olacak.
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin 24. haftasında lig sonuncusu Kifisia ile sahasında 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı.
Bağcılar Belediye Başkanı ve Başkan adayı Abdullah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projelerin tanıtımını yaptı. Özdemir, İBB iletişime geçerek ulaşım master planının UKM kararlarını aldıklarını, 1 yıldır yazdıklarını söyleyerek, ''Şu anda da diyorlar ki, 'Bize seçime kadar dokunmayın.' Kıymetli Bağcılarlı hemşehrilerim, biz de buradan diyoruz ki, 'Artık seçimden sonra size dokunmamıza gerek kalmayacak sizi hep beraber, hep birlikte tatile göndereceğiz.'' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?