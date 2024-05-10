Güney Sudan'da barış görüşmeleri başladı - Son Dakika
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Güney Sudan'da barış görüşmeleri başladı

Güney Sudan\'da barış görüşmeleri başladı

Güney Sudan'da iç savaşın sona ermesi için hükümet temsilcileriyle isyancı gruplar arasındaki barış görüşmeleri, Kenya'nın başkenti Nairobi'de başladı. Kenya Devlet Başkanı William Ruto, görüşmelerin Güney Sudan için üst düzey arabuluculuk adımı olduğunu belirtti. Sudan'dan bağımsızlığını 2011'de elde eden Güney Sudan, yıllardır süren iç savaş ve şiddet olaylarıyla mücadele ediyor.

10.05.2024 11:38
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Güney Sudan'da iç savaşın sona ermesi için hükümet temsilcileriyle isyancı gruplar arasındaki barış görüşmeleri, Kenya'nın başkenti Nairobi'de başladı.

Barış görüşmelerine ev sahipliği yapan Kenya Devlet Başkanı William Ruto, yaptığı açıklamada, Güney Sudan'da uzun süredir devam eden iç savaşın sonlandırılması için çabaladıklarını belirtti.

Ruto, iç savaşta kalıcı barış için tarafları karşılıklı adım atmaya çağırarak "Güney Sudan için üst düzey arabuluculuk yapan ve tarafları aynı masada toplayan bu adımdan gurur duyuyoruz." dedi.

Arabuluculuk girişiminin, Afrika'nın sorunlarına yönelik Afrikalı çözümler noktasında Pan-Afrika politikasının bir örneğini oluşturduğunun altını çizen Ruto, "Afrika'da Silahların Susturulması girişimine" katkıda bulunduklarını ve Güney Sudan başta tüm Afrika kıtasında kalkınmaya destek verdiklerini ifade etti.

Sudan'dan bağımsızlığını 2011'de elde eden Güney Sudan, 16 Aralık 2013'teki darbe ve görevden alma iddiasıyla iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren iç savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliği sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.

Çatışmalar nedeniyle insani kriz devam ederken Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2,2 milyon Güney Sudanlı mülteci olarak yaşıyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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