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Güneydoğu 'toz taşınımı' etkisi altında: Uzmanı uyardı, ciddi kriz oluşabilir

Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit:

"Yılda 2 milyar ton civarında toz taşınımının olduğunu belirtmek isterim. Döngünün devam etmesi için de bunun olması gerekiyor"

"Güneydoğu Anadolu bölgesiyle beraber İç Anadolu bölgesinde Konya, Karaman, Niğde ve Nevşehir illeri bundan ciddi anlamda etkilenmektedir"

"DSÖ bize belirttiği miktar 24 saatlik ortalamanın aslında 50 milkologram metreküpte bunu geçmemesi lazım. Yılda da ortalama en fazla 35'ten fazla bunun aşılması gerekiyor. Ancak, bugün için Diyarbakır'da ölçülen değerin bunun çok yüksek olduğu, 242 mikrogram metreküp olduğunu, normalin çok çok üstünde, Mardin'de, Diyarbakır'ın dahi iki kat üstünde olduğunu ve değerin 46 civarında olduğunu, Batman'da da, 69 olduğunu vurgulamak isterim"

"Dünyada hava kirliliğinden yılda 7 milyon insan ölmektedir. Bunun 4 milyonu bu şekilde toz taşınımı, dış hava kirliliğinden olmaktadır. Türkiye'de de, bu rakamın 30 bin civarında çok iyi olduğunu biliyoruz"

DİYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, toz taşınımı etkisi altında olan Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Batman için uyarıda bulundu. Prof. Dr. Şenyiğit, "Dünyada hava kirliliğinden yılda 7 milyon insan ölmektedir. Bunun 4 milyonu bu şekilde toz taşınımı, dış hava kirliliğinden olmaktadır. Türkiye'de de, bu rakamın 30 bin civarında çok iyi olduğunu biliyoruz. Ciddi anlamda kriz oluşabilir" dedi.

Kuzey Afrika ve Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Batman'ı etkisi altına aldı. Görüş mesafesinin düştüğü bu kentlerde, uzmanı dışarı çıkmak zorunda olanları ve kronik rahatsızlığı olanları uyardı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, İhlas Haber Ajansı muhabirine, toz taşınımının dünya için çok gerekli olan bir doğa olayı olduğunu söyledi. Toz taşınımı ile Afrika'dan, Sahra Çöllerinden, Avusturalya'dan, Orta Asya'dan gelen tozların bütün dünyaya yayılmakta olduğunu, bunun bir nevi gübre görevi görmekte olduğunu belirtti.

Okyanuslara kadar gitmekte olduğunu aktaran Şenyiğit, "Planktonların da bu gelen minarelerden beslendiğini biliyoruz. Ancak dünyamız için çok elzem olan bu olay, belli bir miktarı aştığı zaman ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Yılda 2 milyar ton civarında toz taşınımının olduğunu belirtmek isterim. Döngünün devam etmesi için de bunun olması gerekiyor. Ancak özelikle Ortadoğu bölgesi bundan çok etkilenmektedir. Ortadoğu bölgesi içinde de Güneydoğu Anadolu bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi dünyada en fazla etkilenen yerler olarak kabul edilmektedir. Tüm Güneydoğu Anadolu bölgesiyle beraber İç Anadolu bölgesinde Konya, Karaman, Niğde ve Nevşehir illeri bundan ciddi anlamda etkilenmektedir. Dolayısıyla bölge insanlarının çok dikkatli olması gerekmektedir" dedi.

"Özelikle alerjik hastalığı olanların, akciğer hastalığı olanların, bundan ciddi anlamda etkilendiğini çok iyi biliyoruz"

"Genellikle kabul edilen miktar esasında Dünya Sağlık Örgütü'nün bize belirttiği miktar 24 saatlik ortalamanın aslında 50 milkologram metreküpte bunu geçmemesi lazım" diyen Şenyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yılda da ortalama en fazla 35'ten fazla bunun aşılması gerekiyor. Ancak, bugün için Diyarbakır'da ölçülen değerin bunun çok yüksek olduğu, 242 mikrogram metreküp olduğunu, normalin çok çok üstünde, Mardin'de, Diyarbakır'ın dahi iki kat üstünde olduğunu ve değerin 46 civarında olduğunu, Batman'da da, 69 olduğunu vurgulamak isterim. Mardin, Diyarbakır, Batman'da yaşayanların bu konuda çok çok dikkatli olması gerekmektedir. Özelikle alerjik hastalığı olanların, akciğer hastalığı olanların, bundan ciddi anlamda etkilendiğini çok iyi biliyoruz. Fakat ilginçti, Afrika'da yapılan çalışmada menenjit ile bu toz taşınımının bir etkileşimi olduğu ispatlanmıştır."

"Dünyada hava kirliliğinden yılda 7 milyon insan ölmekte"

Dünyada hava kirliliğinden yılda 7 milyon insan ölmekte olduğunu aktaran Prof. Şenyiğit, "Bunun 4 milyonu bu şekilde toz taşınımı, dış hava kirliliğinden olmaktadır. Türkiye'de de, bu rakamın 30 bin civarında çok iyi olduğunu biliyoruz. Ciddi anlamda kriz oluşabilir. Bu dönemde mümkünse dışarı çıkmayın. Çıkmanız gerekiyorsa, lütfen maske ile çıkın. Çıktığınız zaman eğer şikayetleriniz artıyorsa mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurun" şeklinde konuştu.

Mardin

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tedbir amaçlı maskeyle dışarı çıkan Şükrü Eren, maske takmak zorunda olduğunu, tozların alerji yaptığını kaydetti.

Eren, "Bütün vatandaşlarımızı da uyarıyorum, mutlaka maske taksınlar. Maskesiz dışarı çıkmasınlar. Çünkü kokuya, toza alerjisi olanlarda akciğerlerde bronşlarda bir çok hasara neden oluyor. Onun için maske takmanın çok faydası var" diye konuştu.