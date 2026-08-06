Günün Önemli Gündemi: MGK, Bütçe ve Spor - Son Dakika
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Günün Önemli Gündemi: MGK, Bütçe ve Spor

Günün Önemli Gündemi: MGK, Bütçe ve Spor
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Bugün Ankara'da MSB brifingi, TÜİK AR-GE verileri, parti liderlerinin basın toplantıları, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşme, TBMM'de çocuk koruma kanunu görüşmeleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MGK toplantısı var. Ayrıca Beşiktaş, UEFA'da Hradec Kralove ile karşılaşacak.

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, "merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalar" bültenini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, er şehit yakınları ve er gazilerin Güvenpark'taki eylemine destek ziyaretinde bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.30 - Adalet Bakanı Akın Gürlek, katledilen gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun ailesi ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.30 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (ANKARA)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. (ANKARA)

20.00 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya'nın Hradec Kralove takımıyla karşı karşıya gelecek. (HRADEC KRALOVE)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı, Hizb-i İslami Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Uğur Mumcu, Beşiktaş, Güvenlik, Ankara, Güncel, Çocuk, Mgk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Günün Önemli Gündemi: MGK, Bütçe ve Spor - Son Dakika

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