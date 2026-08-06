Günün Önemli Gündemi: MGK, Bütçe ve Spor
Bugün Ankara'da MSB brifingi, TÜİK AR-GE verileri, parti liderlerinin basın toplantıları, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşme, TBMM'de çocuk koruma kanunu görüşmeleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MGK toplantısı var. Ayrıca Beşiktaş, UEFA'da Hradec Kralove ile karşılaşacak.
10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)
10.00 - TÜİK, "merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalar" bültenini açıklayacak. (ANKARA)
11.00 - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, er şehit yakınları ve er gazilerin Güvenpark'taki eylemine destek ziyaretinde bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
11.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
11.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
11.30 - Adalet Bakanı Akın Gürlek, katledilen gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun ailesi ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
11.30 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
14.00 - TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
15.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (ANKARA)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. (ANKARA)
20.00 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya'nın Hradec Kralove takımıyla karşı karşıya gelecek. (HRADEC KRALOVE)
ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...
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