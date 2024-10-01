Gün Celal: Yargılamalar ve Resmi Törenler - Son Dakika
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Gün Celal: Yargılamalar ve Resmi Törenler

Gün Celal: Yargılamalar ve Resmi Törenler

09.00'da Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili yargılamaya devam edilecek. TBMM'de MHP grup toplantısı ve DEM Parti basın toplantısı yapılacak. Genç avukatlar ücret eşitliği talep ederken, deprem bilimcisi gençlerle buluşacak. TİP, İzmir'de yüksek su faturalarıyla ilgili basın açıklaması düzenleyecek. TBMM yeni yasama yılına törenle başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı'nı resmi törenle karşılayacak.

01.10.2024 09:14
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09.00- Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12'si tutuklu 22 sanığın yargılanmasına Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.45 - TBMM'de MHP grup toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.30- DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de yeni yasama yılı ve gündeme ilişkin basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00- Genç avukatlar, CMK ücret tarifesinin, avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlenmesi için İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.30- Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt gençlerle buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

13.30- TİP, İZSU Genel Müdürlüğü önünde "Yüksek faturalar yüzünden suya sabuna dokunamıyoruz. Su hakkımız engellenemez" konulu basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00/ 14.45/15.00/ 19.30 - TBMM yeni yasama yılına Atatürk Anıtı'nda yapılacak törenle başlayacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un sunuş konuşmasını ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  28. dönem 3. yasama yılı açış konuşmasını yapacak. Kurtulmuş, akşamda resepsiyon verecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

17.00 - 19.30- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'u Cumhurbaşkanlığı'nda resmi törenle karşılayacak. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapılacak. Erdoğan, Stubb onuruna resmi akşam yemeği verecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

ANKA Haber Ajansı çalışmaları diler...

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gün Celal: Yargılamalar ve Resmi Törenler - Son Dakika

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