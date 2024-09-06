Gurbetçi Tatilci Çöp İsyanı: \'Bunu Yapan Vatan Hainidir\'

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Tatil için geldiği plajda çöpleri gören gurbetçi isyan etti: "Bunu yapan vatan hainidir"

Çöpleri eliyle tek tek toplayan gurbetçi, duyarsız kişilere tepki gösterdi

Gurbetçi Çetin Bey: "Siz atmaya devam edin, senede bir kere gelir temizleriz"

" Bir tane Türkiye var başka yok. Şu halimize bak"

Gurbetçi vatandaş, İncekum Plajı'na atılan çöplere sessiz kalmadı

ANTALYA - Almanya'dan tatil için Antalya'nın Alana ilçesindeki plajına gelen gurbetçi bir vatandaş, yerlere atılan çöpleri görünce adete isyan etti. Plaj işletmecileri ve diğer vatandaşlarla birlikte çöpleri toplayan gurbetçi, "Siz atmaya devam edin, senede bir kere gelir temizleriz. Ben küfür edince suçlu oluyorum, sizlerden de özür dilerim ama böyle bir şey yok. Bir tane Türkiye var başka yok. Şu halimize bak" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Almanya'dan Alanya'ya tatil için gelen Çetin Bey, 2014 yılından bu yana her yıl İncekum Plajı'nı ziyaret ve plajın güzelliğinden büyük keyif aldığını belirtti. Ancak, her yıl plajda karşılaştığı manzara onu hayrete düşürdü. Çetin, plajda vatandaşların çöplerini deniz kumlarına bıraktığını ve bu durumun plajın doğal güzelliğini bozduğunu ifade ederek, "Şimdi bana neden küfür ediyorsun diyorlar. Bunu yapan bir vatan hainidir. Bunu yurt dışında yapsalar kendilerine temizletirler, 'Bunu buradan kaldıracaksın' derler. Ceza bile ödersin sonra o çöpü oradan kaldırırsın. Böyle bir pislik yok. Tekrardan söylüyorum siz vatan hainisiniz. Ülkemizi leş gibi yaptınız. Biz dışarıdan gelip temizliyoruz siz atmaya devam edin. Atın nasıl olsa biz temizleriz. Senede bir kere gelir temizleriz. Burası bizim, vatan bizim, belediyenin değil. Ben küfür edince suçlu oluyorum, sizlerden de özür dilerim ama böyle bir şey yok. Bir tane Türkiye var başka yok. Şu halimize bak" dedi.

"Bir tane Türkiye var başka Türkiye yok"

Bey, yurt dışında bu tür görüntülerle karşılaşmadığını ve Türkiye'ye her geldiğinde bu manzarayla karşılaşarak yaşadığı hayal kırıklığını dile getirerek, "Biz dışarıdan gelip temizliyoruz siz atmaya devam edin. Atın nasıl olsa biz temizleriz. Senede bir kere gelir temizleriz. Burası bizim, vatan bizim, belediyenin değil. Ben küfür edince suçlu oluyorum, sizlerden de özür dilerim ama böyle bir şey yok. Bir tane Türkiye var başka Türkiye yok. Şu halimize bak." sözleriyle çevre kirliliğine karşı sert bir dilde duyarlılık çağrısında bulundu.

"Ayıptır, biz Müslümanız"

Plajda işletme sahipleri ve çalışanları, Çetin Bey'in tepkisi üzerine harekete geçerek, çöp poşetleri ve çöplerin atıldığı alanları temizleme çalışmaları başlattı. İşletme sahipleri, plajın temizliğini sağlamak için vatandaşlarla işbirliği yaptı ve çöpleri çöp kutularına atarak bölgenin eski temizliğine kavuşturulmasını sağladı. Sahili temizleyerek vatandaşlara mesaj vermek isteyen Çetin, "Bugün burayı topladık, ilerleyen zamanlarda bakacağız nasıl olsa biz topluyoruz. Yurt dışında böyle bir manzarayla çok şükür karşılaşmıyoruz. Çünkü biz dış ülkede bunu yapmıyoruz, çöplerimizi yere atmıyoruz çünkü çevremizi temiz tutmamız lazım, geleceğe bir şeyler bırakmamız lazım. Burada biz yüzmeyeceğiz ki buraya atılan çöplerin erimesi 100 sene sürüyor. Belki benim çocuğum belki torunum bundan dolayı kanser olacak. Çevrede hayvanlara zarar, neden yaparız böyle bir şeyi? Burası devletimizin yeri, burayı temiz tutmak zorundayız. Her şeyi belediyeden beklememek lazım. Buraya bir sürü çöp bidonları koymuşlar niçin kullanılmıyor bunlar? Boş duruyorlar. Çöp bidonları boş duruyor ve ben buradan bir sürü çöp topladım. Ayıptır. Biz Müslümanız" ifadelerini kullandı.