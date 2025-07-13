Gurbetçiler Kapıkule'de Yoğunluk Yarattı

1) GURBETÇİLER, KAPIKULE'DE YOĞUNLUK OLUŞTURDU

Avrupa'da yaşadıkları ülkelerden, yaz tatillerini geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor. Kara yoluyla gelen gurbetçiler, Türkiye'de ilk durakları Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda araç yoğunluğu oluşturdu.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin 1 yıl boyunca özlemini çektikleri memleket hasreti, 3 hafta önce tatil döneminin başlamasıyla sona erdi. Gurbetçiler Türkiye'ye kara yoluyla gelmeye devam ederken, bugüne kadar yaklaşık 620 bin gurbetçi Edirne'deki sınır kapılarından giriş yaptı. Gurbetçilerin Türkiye'ye gelişlerindeki ilk durakları olan Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule sınır kapılarında ise yoğunluk yaşanıyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda yolcu giriş peronlarında uzun araç kuyrukları oluşurken, gurbetçiler Türkiye'ye ayak basmanın mutluluğunu yaşıyor.

'TÜRKİYE'YE VARINCA AİDİYET HİSSEDİYORUZ'

Almanya'dan gelip memleketi Bayburt'a giden Abdullah Okumuş, "Yolculuğumuz güzeldi ama varış noktası daha güzel olunca yolculuğu pek düşünmüyorsun. Aidiyet hissediyoruz Türkiye'ye varınca. Ait olduğumuz yere geliyoruz. 30 gün kalacağız, aile büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Ondan sonra gezeceğiz biraz, dinleyeceğiz" dedi.

'ÖZLEM VAR'

Almanya'dan gelip Kahramanmaraş'a giden Mustafa Güzelyurt da "Bu bizim arabayla ilk yolculuğumuzdu, biraz yorulduk haliyle. Daha önce uçakla geliyorduk. Bu sene arabayla gelelim dedik ama Almanya çıkışı çok trafik vardı çünkü eyaletlerin hepsi tatile girdi orada. Sıkıntı olmadı yolda sadece biraz uzun sürdü. 1 ay kalacağız, aile ziyareti yapacağız, fırsat bulursak da biraz kafa dinleyeceğiz. Özlem çok var, Türkiye'ye gelince ister istemez memleketini özlediğini gerçekten anlıyorsun. Konuşabildiğin, anlaşabildiğin insanlar buradaö diye konuştu.

'YOL ÇOK YOĞUNDU'

Türk eşiyle birlikte Almanya'dan gelip önce Mardin'e ardından, ailesinin bulunduğu Irak'ın Erbil kentine gideceğini söyleyen Berivan Abdurrahman ise "5 gün Türkiye'de kalacağız, ardından Irak'a geçeceğiz. Türkiye'de güzel vakit geçirmeyi düşünüyoruz. Yol çok yoğundu, biraz zorlandık gelirken ama çok şükür Türkiye'ye ulaştık. Artık tatilin tadını çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.