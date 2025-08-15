Gurbetçiler Türkiye'ye Veda Ediyor - Son Dakika
Gurbetçiler Türkiye'ye Veda Ediyor

Gurbetçiler Türkiye'ye Veda Ediyor
15.08.2025 13:39
Gurbetçilerin Türkiye'ye dönüş yolculuğu sürüyor, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1.3 milyon kişi çıkış yaptı.

AVRUPA'dan gelip yaz tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüş yolculuğu sürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 13 Ağustos itibarıyla 1 milyon 373 bin 720 gurbetçi yaşadıkları ülkelere döndü.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve tatillerini geçirmek üzere 22 Haziran'dan itibaren ana vatana gelen gurbetçilerin, izinlerinin ardından yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor. Tatilleri sona eren gurbetçiler geri dönüşte, ana vatandan ayrılmadan önceki son durak olan, Türkiye'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturuyor. Bir yandan Türkiye'de tatillerini geçirmenin mutluluğunu yaşayan Türk vatandaşları, bir yandan ana vatana yeniden veda etmenin hüznünü yaşıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, 22 Haziran itibarıyla 1 milyon 860 bin 983 gurbetçi, tatillerini geçirmek için Türkiye'ye giriş yaptı. Türkiye'de tatillerini tamamlayan gurbetçiler dönüşe geçti. 13 Ağustos itibarıyla 1 milyon 373 bin 720 kişi, yaşadıkları ülkelere dönmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

'DÖNÜŞ HÜZÜNLÜ OLUYOR'

Almanya'ya dönen Ali Osman Yayla, "Yıllık izin için Türkiye'ye geldik. Avrupalı Türkler olarak ana vatanımıza, memleketimize o kadar bağlıyız ki göçmen kuşlar gibi Avrupa'da okul tatilleri başlar başlamaz araçlarımızla, uçakla, gemi yoluyla, tren yoluyla, kara yoluyla, hava yoluyla memleket hasretimizi, akrabalarla olan hasretlerimizi gidermek ve mezarlarımızı ziyaret etmek için Türkiye'ye geliyoruz. Tatil bitince de bir hüzünlü dönüş oluyor. Birçok aile 1 sene akrabalarından ayrı kalmanın hüznünü yaşayarak tekrar yaşadıkları memlekete, ekmek ve para kazandıkları memleketlere geri yolculuk yapıyorlar. Seneye gelmenin veya gelebilmenin umuduyla, o sevinçle geri dönüyorlar. Hem üzüntü, hem sevinçle geri dönüyorlar. Ben tatilde Karadeniz'deydim, Türkiye'nin de cennet bölgelerinden bir tanesi. O sebepten dolayı akraba ziyareti, akrabaların düğünüydü, cenazemiz oldu derken böyle bir ufaktan tatil geçirmiş olduk" dedi.

'VATANIMIZ BAŞKA'

Yaz tatilini Yozgat'ta geçirip, Almanya'ya dönen Büşra Koçak da "Yozgat'a gittik, İstanbul'a gittik. Gezebileceğimiz yerleri gezdik. Üzgünlük var tabii. İnşallah seneye kadar çabuk geçer de yine geliriz, Allah nasip ederse. Üzüntü var ayrılırken tabii ki. Vatanımız başka. Her yönüyle, iyisiyle kötüsüyle vatanımız her zaman güzel" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DEN AYRILMAK ÇOK ZOR'

Tatili boyunca Türkiye'nin farklı yerlerini gezdiğini söyleyen Irak'ın Kerkük şehrinden gelen Türkmen asıllı Muhammed Halil, Danimarka'ya döndüklerini kaydetti. Halil, "Danimarka'dan geldik. İstanbul'daydık, Ayvalık'a gittik. Bir aylık tatildeyiz. Şimdi de Danimarka'ya geri dönüyoruz. Duygulanıyoruz gerçekten ayrılırken. Gerçekten her şey çok güzeldi. Her sene zaten geliyoruz eşim ve oğlumla beraber. Türkiye'den ayrılmak gerçekten çok zor çünkü burasını çok seviyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

