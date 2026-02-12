Gürcistan-AB İlişkileri Normalleşebilir - Son Dakika
12.02.2026 16:16
Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Avrupa ile ilişkilerin zorluklarla dolu olduğunu ancak normalleşebileceğini belirtti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, ülkesi ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin yapıcı ve aktif diyalogla normalleştirilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Kavelaşvili, ülkesinde resmi temaslarda bulunan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile Tiflis'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

İkili görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kavelaşvili, son dönemlerde Gürcistan ile AB ilişkilerinde yaşanan zorluklar hakkında konuştu.

Kavelaşvili, Gürcistan'ın milli çıkarlarını koruyarak AB ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi, Gürcistan-AB ilişkileri, şu anda bir dizi zorlukla karşı karşıya ancak yapıcı ve aktif bir diyalog yoluyla Gürcistan ve Avrupa Birliği'nin pozisyonları arasındaki farklılıkların üstesinden gelmenin ve ilişkileri normalleştirmenin mümkün olduğuna inanıyoruz ve bunun için muhtemelen daha fazla çaba sarf etmemiz gerekecek."

Ülkesinin istikrarlı şekilde kalkınmaya devam ettiğini dile getiren Kavelaşvili, "Ayrıca AB'nin genişleme politikasının, Avrupalı ??bürokratların sık sık başvurduğu gibi, bir manipülasyon aracı olmaması gerektiğini de belirtmek önemli." dedi.

Ülkesinin Orta Koridor'un (Trans-Hazar Ulaştırma Koridoru) önemli bir parçası olduğunu kaydeden Kavelaşvili, Hırvatistan ve Asya ülkeleri ile işbirliğini daha da güçlendirmek istediğini söyledi.

Kavelaşvili, "Yeni jeopolitik durum, Orta Koridor'un önemini ciddi bir şekilde artırdı. Gürcistan, koridorun geliştirilmesi, güvenliği ve etkin işlemesi için mümkün olan her şeyi yapıyor." ifadelerini kullandı.

Gürcistan ile Hırvatistan'ın karşılıklı olarak birbirinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini söyleyen Kavelaşvili, yakında Tiflis'te Hırvatistan Büyükelçiliğinin de açılacağını anlattı.

"Gürcistan ile dayanışma ifade etmem için Tiflis'e geldim"

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic de Gürcistan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunları yaşadığını dile getiren Milanovic, "Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü koruma çabaları için dayanışma göstermek ve bu konudaki tam desteğimi ifade etmek için buraya geldim." dedi.

Milanovic, Gürcistan'ın barışçıl yöntemleri ile toprak bütünlüğü sorununu çözebileceğine inandığını belirtti.

Tiflis ile AB ilişkilerine değinen Milanovic, Brüksel'in Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu sürecinde zorluklar yarattığını dile getirdi.

Milanovic, "Bu, Brüksel bürokrasisi, Avrupa bürokrasisi tarafından yapılıyor. Onlar benim adıma konuşamaz ve ben de onların Hırvatistan adına konuşmalarına izin vermem. Tam bu yüzden buraya şahsen geldim. Dürüst olmak gerekirse, 2025'te Avrupa Birliği'nden (Gürcistan'a) hiçbir ziyaret gerçekleşmedi. Bunu söylediğim için özür dilerim ama bu deliliktir." diye konuştu.

Avrupa'nın, Tiflis'i Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yanlısı olmakla suçlayarak siyasi baskı da kurduğunu savunan Milanovic, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rus yanlısı, Putin yanlısı olmakla suçlanan bir ülkeye gelmek istedim ama farklı bir tecrübe yaşadım. Yanılıyor olabilirim ama bu ülke, Moskova ile diplomatik ilişkileri olmayan ve Rus ajanı olmakla suçlanan bir ülkedir, bunu anlamıyorum. Bu nedenle, neler olup bittiğini bizzat görmek için gelmeye karar verdim."

Milanovic, önceki yıllarda bazı Avrupalı siyasetçilerin Tiflis'e gelerek muhalefetin düzenlediği protestolara katıldığını, Avrupalı yetkililerin tarafsız olması gerektiğini vurguladı.

Milanovic'in Tiflis temasları yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Dış Politika, Hırvatistan, Gürcistan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

