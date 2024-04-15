- Gürcistan'da parlamento önünde tartışmalı yasa tasarısı protesto edildi
TİFLİS - Gürcistan'da, geçtiğimiz yıl gösterilere yol açan "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısının yeniden parlamentoya sunulması protesto edildi.
Gürcistan'da ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle geçtiğimiz yıl büyük tepki çeken "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısının yeniden parlamentoya sunulması sokakları karıştırdı. Parlamentodaki Hukuk Komitesinde tasarının müzakereleri yapılırken, parlamento çevresinde toplanan yüzlerce kişi gösteri düzenledi. Gösteriye katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aktivistler, muhalifler ve halk, "Rus yasasına hayır" pankartları taşıdı. Parlamentonun arka kapısında Avrupa Birliği bayrağı açan göstericiler, hükümeti söz konusu yasa tasarısını geri çekmeye çağırdı.
"Yabancı Etkilerin Şeffaflığı" yasa tasarısı
Gürcistan'da iktidara yakın Halkın Gücü Partisi "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısını Mart 2023'te parlamentoya sunmasının ardından protestolar başlamıştı. Protestocuların "Rus yasası" olarak nitelendirdiği yasa tasarısına göre yıllık finansmanlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan sivil toplum ve medya kuruluşları, her yılın Ocak ayında kendilerini "yabancı ajan" olarak kaydettirmek zorunda kalacak. Kaydı yapmayanlar 25 bin lari (yaklaşık 300 bin lira) para cezasına çarptırılacak. Yasanın kabul edilmesinin Gürcistan'da basın özgürlüğünün kısıtlayacağı, sivil toplum kuruluşlarının bastıracağı ve ülkenin Avrupa Birliği'ne entegrasyon sürecine zarar vereceği belirtiliyor. Göstericiler ve muhalefet partileri yasa tasarısının, Rusya'daki "Yabancı Ajanlar Yasasına benzediğini ifade ediyor. Ayrıca ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de söz konusu yasaya tepki gösteriyor.
İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, Ülkedeki şiddetli protestoların ardından 9 Mart 2023'te yasa tasarısını geri çekildiğini açıklamıştı. Söz konusu yasa tasarısı bu yıl 8 Nisan tarihinde yeniden parlamentoya sunuldu.
"Kuruluşların finansmanı şeffaf değil"
İktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ülkesinde faaliyet gösteren STK'ların finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını ifade ederek, uluslararası kuruluşların Gürcistan'daki STK ve basın kuruluşlarına sağladıkları finansman hakkında şeffaf bilgi alınmasının imkansız olduğunu belirtmişti.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişivili ise yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını belirterek hükümeti ülkenin AB ile entegrasyonunu "sabote etmekle" suçladı.
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