Gürcistan\'daki Protestoların Bilançosu

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- Gürcistan'daki protestoların 4 günlük bilançosu: 113 polis yaralandı, 224 gösterici gözaltına alındı

TİFLİS - Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Gürcü Hayali hükümetinin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alma kararının ardından başkent Tiflis'te başlayan protestolarda, 113 polisin yaralandığını, 224 göstericinin de gözaltına alındığını bildirdi.

Gürcistan'da Başbakan İrakli Kobakhidze'nin hükümetinin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alma kararına karşı düzenlenen protestolar 4 gündür devam ediyor. Tiflis'teki parlamento binası önünde sabaha kadar süren protestolarda göstericiler, polisle çatışırken, çok sayıda kişi yaralandı veya gözaltına alındı.

Olaylara ilişkin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "1-2 Aralık tarihlerinde Parlamento yakınındaki Rustaveli Caddesi'nde yaşanan olayları kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Dün gece protestoya katılanların hukuka aykırı ve şiddet içeren eylemleri sonucu 21 polis yaralandı. Yaralılardan bazılarının başından, yüzünden ve vücudundan yaralandığı bilgisini aldık" denildi.

Bakanlık 4 gündür devam eden gösterilerin bilançosunu da aktararak, "Son dönemdeki gösteriler sırasında İçişleri Bakanlığı'na bağlı 113 polis yaralanırken, 4'ünün tedavisi sürüyor" ifadelerine yer verildi.

Gösterilerde 224 protestocu gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, "Defalarca yapılan uyarılara rağmen eylemcilerden bazıları birçok kez provokatif eylemlerde bulundu. Şiddete başvuran grupların parlamento binasına ve altyapıya nasıl zarar verdiğini halk gördü. Protestoya katılanlar gece saatlerinde kamu ve şahsi mallara zarar verirken, bu mallardan barikatlar kurdular. Gürcistan Parlamentosu önünde 4 gün boyunca düzenlenen protestolarda holiganlık, polise direnme ve itaatsizlik nedeniyle toplam 224 kişi gözaltına alındı" açıklaması yaptı.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze kabineyi topladı

Ülkesinde yaşananlara ilişkin bu gün sabah saatlerinde kabineyi toplayan Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, devam eden protestolardan muhalefet partilerinin liderlerini suçladı. Başbakan Kobakhidze toplantıda yaptığı açıklamada, "Saakaşvili'nin, Gvaramyan'ın, Khazaradze'nin ve Gakharia'nın partileri, dün neredeyse açıkça bu koordineli şiddetin arkasında olduklarını açıkladılar. Bu siyasetçilerin sorumluluğu çok büyüktür. Elbette neye bulaştıklarını biliyorlar, ancak sahiplerinin emrini reddetmeleri kesinlikle imkansız. Ajanların geleceği böyledir. Tekrar ediyorum, onlar sahiplerinin emirlerinin dışına çıkamazlar. Ama anayasal yapıyı yıkma girişimi olarak bilinen eylemlerin sorumluluğunun ne kadar büyük olabileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Neyden bahsettiğimiz çok açık. En üzücü olan, insanların, özellikle gençlerin, ağır cezalara kurban edilmesidir" şeklinde konuştu.

"Üzerinde anlaşılmış bir plan var ve bu plan dış finansman desteğiyle gerçekleştirildi"

Ülkede önceden hazırlanmış ve üzerinde anlaşılmış bir devrim planı olduğunu ve bu planın uygulanması için dış finansal destek alındığını ifade eden Kobakhidze, "Biz, üzerinde anlaşılmış ve önceden hazırlanmış bir planın varlığını görüyoruz. Bu planın uygulanmasını amaçlayan bazı kişiler, yasa kabulü sırasında şeffaflıktan kaçınmayı tercih ettiler. Böylece devrim senaryoları belirsiz bir şekilde finanse edildi. Son 4 yılda üç devrim girişimine tanık olduk. Bu girişimlerin dış finansman desteğiyle gerçekleştirildiğini gözlemledik" diye konuştu.

"Gürcistan protesto ediyor"

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gürcistan protesto ediyor. Gözaltına alınan göstericilerin büyük bir kısmında baş ve yüz bölgesinde yaralanmalar, kırılmış yüz kemikleri, hasar görmüş göz bebekleri ve açık yaralar var. Hukukçuların belirttiğine göre, gözaltı sırasında ve sonrasında sistematik olarak darp edildiler" İfadelerini kullandı.

Gürcistan hükümetinin AB kararı

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, 2028 yılının sonuna kadar AB ile müzakerelerin askıya alındığını ifade etmişti. Mart 2022'de AB üyeliği için başvuruda bulunan Gürcistan'a aday ülke statüsü, Aralık 2023'te verilmişti. Ancak ülkede tartışmalara neden olan ve "Rus yasası" olarak görülen "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasasının geçtiğimiz 29 Mayıs'ta yürürlüğe girmesinin ardından Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci Temmuz'da askıya alınmıştı.