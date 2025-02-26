Gürer: Aile Yılı'nda Somut Çözümler Gerek - Son Dakika
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Gürer: Aile Yılı'nda Somut Çözümler Gerek

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CHP'li Gürer, aile yapısının zarar gördüğünü, boşanmaların arttığını ve çözüm önerileri gerektiğini vurguladı.

26.02.2025 14:30
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2025 yılının iktidar tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, "Verilere bakıldığında, AK Parti'nin 22 yıllık iktidar döneminde aile yapısının ciddi şekilde zarar gördüğü ortaya çıkıyor. Şu anda ülkede 22 milyon 560 bine icra dosyası bulunuyor; bu da ailelerin mutlu olduğunu göstermez, aksine ciddi sorunların varlığını işaret eder. Ekonomi bozuldukça aile yapısındaki sorunlar daha da derinleşiyor" dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer 2025 yılının iktidar tarafından "Aile Yılı" ilan edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti iktidarı döneminde, 2001 ila 2024 Aralık ayı arasında boşanma sayısında yüzde 103,6'lık bir artış yaşandığını vurgulayan Gürer, şunları kaydetti:

"Aile Yılı'nda, boşanma oranlarından kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik önlemler alınması gerektiği açıktır. 2001 yılında Türkiye genelinde 544 bin 322 evlilik gerçekleşirken, 2024 yılı itibarıyla bu sayı yalnızca 568 bin 395'e ulaşmış, yani nüfus artışına oranla evlilik oranı sadece yüzde 4,4 artmıştır. Bu oran, normal koşullarda evlenme oranlarının daha yüksek olması gerektiğini gösteriyor. Buna rağmen, boşanma oranları daha hızlı bir artış göstermektedir. 2001 yılında Türkiye genelinde 91 bin 994 boşanma yaşanırken, 2024 yılına gelindiğinde bu rakam 187 bin 343'e ulaşmıştır."

"Boşanma sayısı, yüzde 81,3 oranında bir artış göstererek 28 bin 122'ye yükselmiştir"

En yüksek boşanma oranlarının görüldüğü illerin İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa olduğunu belirten Gürer, "Bu iller, ülkemizin önemli sanayi yatırım tesislerinin bulunduğu, yoğun işçi çalıştıran bölgeler olduğundan, ailelerin gelir-gider dengesinin bozulmasının boşanmalara yol açtığı söylenebilir. Çünkü emeklilerin aldığı maaş, ev kirasına yetmezken, asgari ücretle çalışanların maaşı da açlık sınırının altına düşmektedir. İstanbul'da 2001 yılında 93 bin 819 evlenme yaşanırken, 2024 yılında bu sayı yüzde 2,4 artarak 96 bin 135'e çıkmıştır. Ancak boşanma sayısı, yüzde 81,3 oranında bir artış göstererek 28 bin 122'ye yükselmiştir" diye konuştu

Evli olmasına rağmen ayrı yaşayan ailelerin varlığına da dikkati çeken Gürer, "Ev kirası veremediğimiz için ailelerimizin yanında kalıyoruz" diyen evli çiftlere tanık olduğunu söyledi.

"Yaşam memnuniyeti 2023'te yüzde 52,7 iken, 2024 yılında bu oran yüzde 49,6'ya gerilemiştir"

CHP'li Gürer, yaşam memnuniyeti araştırmalarına göre, mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranının 2023'te yüzde 52,7 iken, 2024 yılında bu oranın yüzde 49,6'ya gerilediğini hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu süreci ve sorunları artıran faktör, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının uyguladığı yanlış ekonomik politikalardır. Ülkede psikolojik destek alanların sayısında ciddi bir artış yaşanmıştır. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanların yaşadığı sıkıntılar daha da katlanmıştır. Türkiye'deki evlenme ve boşanma oranları, yaşam memnuniyeti verileriyle birlikte göz önüne alındığında, ortaya çıkan tablo oldukça net bir şekilde sorunları gözler önüne sermektedir. Aile Yılı'nda, aileyi koruyucu ve destekleyici politikalara odaklanılmalı, sorunların çözümü için kağıt üzerinde kalan değil, gerçekçi ve uygulanabilir politikalar üretilmelidir. Bu süreç yalnızca 'Aile Yılı' ifadesiyle sınırlı kalmamalı, ailelerin karşı karşıya olduğu sorunları çözmeye yönelik somut adımlar atılmalıdır."

Kaynak: ANKA

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