CHP\'den organize işlere sert tepki

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Organize işlere müsaade etmeyeceğiz. Milletin iradesini ancak milletin kendisi değiştirebilir. Seçim dönemi takvim biter, bittikten sonra gidersiniz istediğiniz yerde aday olursunuz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, partisinin İstanbul il binasında düzenlenen Katılım ve Rozet Takma Töreni'ne katıldı.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, siyasette nitelikli dolandırıcılığın pik yaptığını belirterek, "Çıkıyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi adayı oluyorsunuz. Sonra rey aldığınız milyonlarca vatandaşın rızasını almadan meydanlardan çok ağır sözler söylediğiniz bir siyasi partiye gidiyorsunuz. Bu bir karakter sorunudur. Bu bir kişilik sorunudur" diye konuştu.

Tekin, avukatlara talimat verdiğini ve bir çalışma yapacaklarını söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde detaylı bütün bilgileri sizlerle paylaşacağız. Asla öyle Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine dokunmanın çok kolay olmayacağını herkes bilecektir kardeşim. Soruşturma yapılmaz mı? Elbette yapılır. Dibine kadar soruşturma yapılsın. Hiç sorun yok. Soruşturmada en ufak bir tereddütümüz yok" ifadelerini kullandı.

"MEMNUN DEĞİLSENİZ İSTİFA EDİN, BAĞIMSIZCA DEVAM EDİN"

Üsküdar Belediyesi'nde belediye meclisinden üç kişinin gözaltına alındığını, bir kişinin dün serbest bırakıldığını, ikisinin halen gözaltını olduğunu anımsatan Tekin, "Yetmedi. Tıpkı biraz önce ifade ettiğim gibi, iki belediye başkanının yaptığı gibi, hani yapay zekayla aday belirleyenler olmuştu ya ahbap-çavuş ilişkilerle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kültürünü özümsememiş, gelmiş, tak, bir bakıyoruz açıyoruz, AK Parti'ye dört tane belediye meclis üyesi katıldı. Hayırdır? Güzellemelere bakın televizyonda. 'Zaten bunlar memnun değildi'. E olabilir, memnun olmayabilir. Memnun değilseniz, şerefiniz, hasiyetiniz varsa istifa edin, bağımsızca süreniz bitene kadar devam edin" dedi.

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Sayın Cumhurbaşkanı, sizin ikamet ettiğiniz bir ilçe. Ne diyordunuz? 'Millet iradesiyle gelen millet iradesiyle gidecektir'. Şimdi hangi irade? Bütün bu olup bitenleri izlemiyor musunuz? Size yanlış bilgi mi veriyorlar? Ne oldu da Üsküdar'da bu dört tane vatandaşı aldınız? Şimdi çok açık ve net söylüyorum. Bu organize işlere müsaade etmeyeceğiz. Milletin iradesini ancak milletin kendisi değiştirebilir. Seçim dönemi takvim biter, bittikten sonra gidersiniz istediğiniz yerde aday olursunuz" şeklinde konuştu.

"DAVA AÇACAĞIZ"

Gözaltında iki üyenin bulunduğunu tekrarlayan Tekin, "Çok açık söylüyorum. Sayın Valim öncelikle milletin iradesinin tecelli edebilmesi için bir kere bu iki arkadaşımızın serbest bırakılması lazım. Gelip oyunu kullanacak. Bu arkadaşlarımız serbest kalmadığı sürece bizim Üsküdar'da seçime girmemiz mümkün değil. Bunu bilin" dedi. AK Parti'ye geçen dört CHP'li belediye meclisi üyesine ilişkin konuşan Tekin, "İkincisi, o dört tane elini kolunu sallayıp, ona buna yakın, onun bunun akrabası olarak seçilen o belediye meclis üyelerini de yakinen takibe aldım ve dava açacağız. Yok öyle bir şey kardeşim. Nerede buluştunuz? Kimlerle buluştunuz. Niçin gittiniz?" ifadelerini kullandı.

Tekin, "'Efendim biz mevcut gidişattan memnun değiliz'. Evet, olabilir. O zaman istifa edersin. Bağımsız kalmak diye bir şey vardır, e bunu da yapmıyorsunuz. Çok ağır laflar söylediğiniz... Bir de sosyal medyalarına baktık. Acaba bunlar ne demişler bir önceki seçim dönemlerinde? ya söylediklerinize hiç mi bakmadınız, utanmadınız mı yani? Ağır laflar söyleyeceksiniz, oraya gideceksiniz" değerlendirmesini yaptı.

"SUÇA BULAŞMIŞ ÇOCUKLARIN SUÇA BULAŞMAMASI İÇİN MÜCADELE ETMENİZ LAZIM"

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin bütün illerinde çocukların silahla, bıçakla, uyuşturucuyla tanıştığını kaydeden Tekin, uyuşturucuya bulaşmış 8 milyon insandan bahsettiğini söyledi. Tekin, "15 yıldır bunları söylüyorum. Kendim söylüyorum, kendim dinliyorum. Bir de yüreği acılı anneler dinliyor. İktidar, sizin göreviniz bunları yapmak. Bu suça bulaşmış çocukların suça bulaşmaması için mücadele etmeniz lazım. Derin ekonomik krizden inim inim inleyen derin yoksullukla mücadele etmeniz gerekir. 'Yok, o belediyeyi alalım', alın, seçimle alın. Haydi, hodri meydan, Üsküdar'ı iptal edelim, yeni seçim yapalım mademki öyleyse. Yüreyir'de seçim yapalım. Hem de biz de siz de kendinizi bir deneyin" dedi. Tekin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin devasa birikmiş sorunları varken işte sürekli oradan operasyon, buradan operasyon, onu alalım, bunu alalım. Buna izin vermeyeceğiz. Tekrar söylüyorum. Üsküdar'la ilgili, ivedilikte gözaltındaki arkadaşlarımız serbest kalsın. Önümüzdeki hafta her şeye rağmen bir seçim yapabiliriz. Aksi takdirde bu arkadaşlarımız serbest kalmadığı sürece bu seçime bizim katılmamız mümkün değil. Zaten meşru olmayan, gayrimeşru bir sürece soktunuz. Biz de böyle gayrimeşru bir dönemin parçası olmayacağız."

Tekin, daha sonra CHP'ye katılanlara rozet taktı.