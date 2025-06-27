Guterres: İsrail Hesap Vermeli

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in uluslararası hukuk ihlalleri gerçekleştirdiğinin bilindiğini belirterek, "İhlal olduğunda sorumlular hesap vermelidir." dedi.

Guterres, New York'taki BM binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrailli askerlerin silahsız Filistinlileri öldürme talimatı aldığına dair haberler olduğu hatırlatılarak, bu çerçevede artık üye ülkelerin İsrail'e yaptırım uygulama zamanının gelip gelmediği sorulan Guterres, "(İsrail'in) Çok büyük boyutta uluslararası hukuk ihlalleri gerçekleştirildiğini görmek için rapora ihtiyaç yok. İhlal olduğunda sorumlular hesap vermelidir." ifadesini kullandı.?

BM Genel Sekreteri, İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfının BM'yi yardım dağıtım merkezlerinde insanların öldürüldüğü konusunda yalan bilgi yaymakla suçlamasına ilişkin ise "Herkesin gördüğü görüntüleri biz uydurmadık." dedi.

Guterres, Gazze'de yeni ateşkes önerilerine ilişkin haberlerle ilgili de "Filistin yönetimi tarafından yürütülen her türlü barış girişimini destekleriz." değerlendirmesinde bulundu.