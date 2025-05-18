Guterres'ten Gazze için çağrı

BAĞDAT, 18 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes sağlanması, tüm rehinelerin koşulsuz şekilde serbest bırakılması ve insani yardımların engellenmemesi gerektiğini söyledi.

Guterres, cumartesi günü Irak'ın başkenti Bağdat'ta başlayan 34. Arap Birliği Zirvesi'ne katıldı.

Guterres, "Gazze nüfusunun tekrar tekrar yerinden edilmesini reddediyoruz ve Gazze halkının bölge dışına zorla yerinden edilmesine ilişkin her türlü öneriye kesinlikle karşı çıkıyoruz. İlhak yasadışıdır. Yerleşim yerleri yasadışıdır" dedi.

Guterres, "Sadece iki devletli bir çözüm sürdürülebilir barışı sağlayabilir. Dünya, bölge ve en önemlisi Filistin ve İsrail halkları, iki devletli çözümün elimizden kayıp gitmesine seyirci kalamaz" ifadelerini kullandı.

Lübnan, Suriye, Yemen, Sudan, Libya ve Somali ile ilgili konulara da değinen BM Genel Sekreteri, çözüm bekleyen tüm sorunların diyalog yoluyla adil şekilde çözüme kavuşturulması temennisinde bulundu.

Zirveye Arap Birliği üyesi 22 ülkenin liderleri, üst düzey diplomatları ve bölgesel ve uluslararası örgütlerin temsilcileri katıldı. Zirve, 2003 yılındaki ABD işgalinden bu yana ikinci kez Irak'ta düzenlendi. Irak, önceki zirveye 2012 yılında ev sahipliği yapmıştı.