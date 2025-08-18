Güvenlik Garantileri Toplantısı Washington'da - Son Dakika
Güvenlik Garantileri Toplantısı Washington'da

18.08.2025 23:09
Rutte ve von der Leyen, Trump ve Zelenskiy ile güvenlik garantilerini tartışmak üzere buluştu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapılacak toplantı öncesinde, barış kapsamında güvenlik garantilerinin yer almasının önemini vurguladı.

Rutte ve von der Leyen, Trump ve Zelenskiy ile düzenlenecek ortak toplantıdan önce açıklamalarda bulundu.

Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le diyalog başlatarak çıkmaza son verdiğini ifade eden Rutte, "Oyunu iyi oynarsak, (Ukrayna-Rusya savaşı) bunu sonlandırabiliriz. Sonlandırmak zorundayız." diye konuştu.

Rutte, Ukrayna altyapısının tahrip edilmesinin ve ölümlerin durdurulması gerektiğini söyleyerek, "Bu, korkunç bir savaş." dedi.

Trump'a hitaben Rutte, "Güvenlik garantilerine katılmaya hazır olduğunuzu söylediniz. Bu büyük bir adım, gerçekten dönüm noktası. Her şeyi değiştirir." ifadelerini kullandı.

"(NATO'nun) beşinci maddesi gibi güvenlik garantileri çok önemli"

Von der Leyen de çok önemli bir anın içinde olunduğunu söyledi.

ABD'yle AB arasındaki ticaret anlaşmasını hatırlatan von der Leyen, şimdi ise Ukrayna için "adil ve kalıcı bir barış" adına Trump'la birlikte çalışmak üzere Beyaz Saray'a geldiklerini belirtti.

Von der Leyen, barış kapsamında konuşulan güvenlik garantilerine dikkati çekerek, "Güvenlik garantileri üzerinde çalıştığımızı duymak çok güzel. (NATO'nun) beşinci maddesi gibi güvenlik garantileri çok önemli." dedi.

Toplantıya Trump ve Zelenskiy'nin yanı sıra Rutte, von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılıyor.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

22:10
21:14
