Hiranur Vakfı Davasında Savcılık Üst Mahkemenin Bozma İlamına Uyulmasını İstedi

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Haber- GAYE ŞEYMA CAN/ Kamera- MEHMET ÇALPLAR

(İSTANBUL) Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'nin henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirilerek yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada, savcılık üst mahkemenin bozma ilamına uyulması yönünde mütalaa verdi. 16 Temmuz'a ertelenen duruşmada karar verilmesi bekleniyor. Duruşma sonrası adliye önünde yapılan açıklamada "Hiç kimse din kisvesi altında çocuklarımızın inançlarını sömüremez. O yüzden de çocuklarımızı bu kapalı gruplardan korumak zorundayız. Devletin en büyük yükümlülüğü buraları denetlemektir" denildi.

Mahkeme, sanık Kadir İstekli'ye 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel'e 20 yıl ve Fatıma Gümüşel'e ise 16 yıl 8 ay hapis cezası vermiş, avukatlar ve savcı dosyayı istinafa taşımıştı.

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanık Kadir İstekli'ye 2004-2013 yılları arası için 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' 2020 yılı için ise 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' suçlarından iki ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığını değerlendirmişti. H.K.G'nin annesi Fatıma Gümüşel ve babası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında verilen hapis cezalarında da anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince artırım yapılması gerektiği belirterek, kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar vermişti.

Bozma kararının ardından Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya gizlilik kararı nedeniyle basın mensupları ve izleyiciler alınmadı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli bağlı bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile bağlandı. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan anne Fatıma Gümüşel ise hala yakalanamadı. Duruşmada mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını talep etti.

Mahkeme duruşmayı, mütalaaya karşı savunma hazırlanması için 16 Temmuz 2024 tarihine erteledi.

Saadet Özkan: "En büyük hainlik de çocuklara yapılan istismardır"

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, cezanın arttırılacağı yönünde ümitli olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bugün UCİM, Saadet Öğretmen, Çocuk İstismarı Mücadele Derneği olarak altı yaşında evlendirilen H.K.G davasındaydık. Davada bugün mütalaa verildi. Davanın bir sonraki celsesinde, karar duruşmasında yine burada olacağız. 6 yaşında istismara uğrayan bir çocuk büyüdüğünde sesini çıkardı, kahramanca konuştu. Biz toplum olarak onun yanında olduk. Biz istinaftan dönen kararın yükseltilmesi yani cezanın arttırılması yönünde bir karar çıkacağından ümitliyiz. Burada mahkemenin duruşundan da ümitliyiz. O yüzden de içeriye giremiyoruz. İçeride olamıyoruz. Size bilgileri gizlilik nedeniyle aktaramıyoruz. Ama UCİM'in avukatları her davada ve her celsede içeride oluyorlar. Çocuklar konuşsun diye mücadele ediyoruz. Hiç kimse çocuklarımızın din kisvesi altında inançlarını sömüremez. O yüzden de çocuklarımızı bu kapalı gruplardan korumak zorundayız. Devletin en büyük yükümlülüğü buraları denetlemektir. Artık çocukların buralarda örselenmesini ve istismara uğramasının önüne hep birlikte geçmeli ve mücadele etmeliyiz. Çocuklar vatandır ve en büyük hainlik de çocuklara yapılan istismardır."

"16 Temmuz'da yapılacak duruşma karar duruşması olacak"

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Sözcüsü Avukat Birsen Baş Topaloğlu da bir sonraki duruşmada yüksel ihtiamalle karar çıkacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu davayı İstanbul Barosu olarak, Çocuk Hakları ve Kadın Hakları olarak, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hakları Hukuku Komisyonu olarak daha başından beri takip ediyoruz. Gizli yapılan duruşmalarda gözlemci olarak bulunuyoruz. Bugün yapılan duruşmada da mütalaa verildi. İstinaf bozması sonucu eksik ceza tayin edildiği için sanıklara bu yönde bir mütalaa verildi. Sanıkların tutukluluk hali devam ediyor. Duruşmalar gizli yapıldığı için çok açıklama yapamıyoruz, duruşma detayı paylaşamıyoruz. Ancak bilinmelidir ki sanıklar en ağır cezayı alana kadar bu davanın takipçisi olacağız ve davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Duruşma 16 Temmuz'da olacak, büyük ihtimalle karar duruşması olacaktır. Karar duruşmasında da ağır cezalar çıkacağını tahmin ediyoruz."

İstinaf cezaları az bulmuştu

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'nin henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirilerek yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin yargılandıkları davada, 23 Ekim 2023 tarihinde, tutuklu sanık Kadir İstekli'yi 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'i 20 yıl ve anne Fatıma Gümüşel'i ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Kararın ardından mağdur H.K.G.'nin avukatı, sanıkların avukat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı ve Cumhuriyet savcısı dosyayı istinafa taşımıştı.

Yerel mahkemenin kararını değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu. Kararda İstinaf Mahkemesi, sanık Kadir İstekli'nin 2004-2013 yılları arası için 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 2020 yılı için ise 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' suçlarından iki ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirilmişti. Anne ve babanın cezasının ise ebeveyn olmaları nedeniyle yasa gereğince arttırım yapılması gerektiğini belirtti. İstinaf, yeniden yargılama yapılması için dosyayı Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.