Habeck'ten Gazze İhtiyaçlarına Tepki

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Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, İsrailli politikacıların Gazze'yi gasbetme planlarına tepki gösterdi.

23 Şubat 2025'te yapılması planlanan erken genel seçimde Yeşillerin başbakan adayı da olan Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Habeck, Funke Medya Grubuna bağlı gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrailli politikacıların Gazze'nin işgal ve iskan edilmesine odaklandığını söyledi.

Habeck, Gazze'nin işgal ve iskanının, sürdürülebilir güvenliğe ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik tüm çabalara zarar vereceğini ifade etti.

"Böyle bir plan olmamalı. İsrail hükümeti bu konuda açık olmalı" diyen Habeck, İsrail'in güvenliğinin Almanya'nın devlet meselesi olduğunu ve İsrail'in kendisini savunabilmesi gerektiğini ancak "terörizmle mücadele ile Gazze'yi iskan etme arasında fark olduğunu" vurguladı.

Habeck, "Bu durum iki devletli çözüm hedefini yok ediyor. Bu, İsrail'in uzun vadeli güvenlik çıkarlarına uygun değildir." değerlendirmesinde bulundu.