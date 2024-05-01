Hacettepe Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Filistin saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Hacettepe Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Filistin saldırılarına tepki gösterdi

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri İsrail\'in Filistin saldırılarına tepki gösterdi

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran'ın da katılımıyla, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yüzlerce kişi 'Özgür Filistin', 'Gazze Kudüs Şeria yaşasın intifada' ve 'Kahrolsun İsrail Siyonizmi' sloganları atarak Beytepe Kampüsüne yürüdü. Rektör Güran, Filistin meselesini dert edinmenin insani bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

01.05.2024 00:28
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Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran'ın da katılımıyla, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Hacettepeli yüzlerce kişi üniversitenin ana yemekhane meydanında toplanarak, "Özgür Filistin", "Gazze Kudüs Şeria yaşasın intifada" ve "Kahrolsun İsrail Siyonizmi" sloganları atarak Beytepe Kampüsüne yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Mirza Çevik, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin'de verilen mücadele doğrudan Türkiye'nin mücadelesidir. Filistin'de şehit olan kardeşlerimiz, sıra arkadaşlarımız ve büyüklerimiz sahipsiz değildir. Filistin davası Türkiye'de öksüz değildir. Biz üniversite öğrencileri olarak bilincimiz ve vicdanımızla Filistin'in yanındayız. ABD'de de öğrenciler, akademisyenler sadece Filistin'in yanında olduklarını gösterdiği için şiddete maruz kalıyor, gözaltına alınıyor. Bugün, Hacettepe'den tüm dünyaya ışık tutuyoruz. Hacettepe'nin bu konuda açık ve yürekli tutumunu gösteriyoruz."

Rektör Güran da Filistin meselesini dert edinmenin insani bir sorumluluk olduğuna dikkati çekti.

Açıklamaların ardından yürüyüş sona erdi.

Kaynak: AA

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