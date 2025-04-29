Hacı Adaylarına Uğurlama - Son Dakika
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Hacı Adaylarına Uğurlama

Hacı Adaylarına Uğurlama

Diyanet Başkanı Erbaş, 350 hacı adayını uğurlarken Türkiye'nin hac hizmetlerindeki başarısını vurguladı.

29.04.2025 14:26
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Murat SOLAK/ İSTANBUL, -DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çamlıca Cami'nde düzenlenen hac uğurlama programına katıldı. Burada konuşan Erbaş, "Beş bine yakın hocamız, Mekke'de bulunan hastanemiz, hastanede beş yüz civarında doktorumuz, hemşiremiz, hasta bakıcımız sizlerin hizmetinizde. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünü orada da göreceksiniz. 2023 yılında, dünyanın hacılarına en fazla çeşitlilikte hizmet eden birincilik ödülünü aldık" dedi.

Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Cami'nde düzenlenen programla 350 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı. Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Abdulmajeed Aldosari ile hacı adayları ve aileleri katıldı. Kuran-ı Kerim'in ve duaların okunduğu programda hacı adayları aileleri ile vedalaşarak hacca uğurlandı.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kelime-i şehadeti her zaman getiririz. Bunun zamanı ve miktarı yok, adedi yok. Her zaman kelime-i şehadet getir getirir ve Müslüman olduğumuzu mümin olduğumuzu ifade ederiz. Namazı günde beş vakit kılarız. Cuma namazını kılarız, bayram namazlarını kılarız, nafile namazlar kılarız, her gün yaparız. Zekatı yılda bir kere veririz. Mükellef olan kişiler, zengin olan, nisap miktarı mala sahip olan insanlar yılda bir kere verir. Ramazan orucunu yılda otuz gün Ramazan ayında ama haccı ömrümüzde bir kere yaparız. Yani bir kere yapmak farzdır. Ondan sonra nasip olursa bir daha yapılırsa o nafile hac olmuş olur. Ama mümin zengin kimseler için Cenabı Hak haccı ömürde bir kere farz kılmıştır. İşte ömrümüzde bir kere farz olan haccı yapmak size nasip olacak inşallah. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Haccınız şimdiden mübarek olsun" dedi.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ORADA GÖRECEKSİNİZ'

Konuşmasına devam eden Başkan Erbaş, "Aziz kardeşlerim; Türkiye olarak, Diyanet İşleri Başkanı olarak ve diğer hac vazifesini sizlere yaptıran şirketlerimiz olarak, acentalarımız olarak elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Sizler hac farizasını güzel bir şekilde yapasınız, kolay bir şekilde yapasınız diye 5 bine yakın hocamızla sizlerin hizmetinizdeyiz. Hocalarımız sizin yardımcılarınız. Bugünden itibaren Kabe'ye Ravza'ya varıp evlerinize dönünceye kadar kafile başkanımız ve kafile başkanımız rehberliğindeki din görevlilerimiz, grup görevlilerimiz sizlerin hizmetinizde olacak inşallah. Vardığınız zaman otel görevlilerimiz, ekip görevlilerimiz hepsi sizin hizmetinizde. Beş bine yakın hocamız, Mekke'de bulunan hastanemiz, hastanede beş yüz civarında doktorumuz, hemşiremiz, hasta bakıcımız sizlerin hizmetinizde. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünü orada da göreceksiniz. 2023 yılında, dünyanın hacılarına en fazla çeşitlilikte hizmet eden birincilik ödülünü aldık. Türkiye Hac Organizasyonu olarak Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 2024 yılında en disiplinli hac organizasyonu dünya birinciliği ödülünü aldık. Tabii bu ödülü alırken hacılarımızın çok büyük katkıları var" diye konuştu.

'BİZİ HACILARIMIZ ÖRNEK OLSUN'

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Türkiye'de uyguladıkları sıfır atık projesini kutsal topraklarda da uyguladıklarını belirten Erbaş, "Hacda Türkiye'de uygulamış olduğumuz sıfır israf sıfır atık projesini gerçekleştiriyoruz. Otellerinize gittiğiniz zaman göreceksiniz. Otel kapılarında afişler göreceksiniz. Aman ha israftan uzak duralım. ve tüketmiş olduğumuz birtakım yiyeceklerin, içeceklerin kaplarını sağa sola atmayalım. Çöp kutusuna atalım. Sıfır atık sıfır israf konusunda da bizim hacılarımız dünyaya örnek olsun. Başka ülkelerin hacı adaylarına ve hacılarına örnek olsun" ifadelerini kullandı.

Programdan sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hacı adaylarıyla caminin avlusunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA

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