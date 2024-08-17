Hacıbektaş'ta Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
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Hacıbektaş'ta Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri Başladı

Hacıbektaş\'ta Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri Başladı

Hacıbektaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri başladı. Programa birçok siyasi lider ve milletvekili katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasında şiddeti ve ayrıştırmayı eleştirdi.

17.08.2024 20:43  Güncelleme: 21:19
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(HACIBEKTAŞ) - Hacıbektaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen 61. Ulusal 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nin Cumhuriyet Kent Meydanı'ndaki programı başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ne yazık ki farklı meziyetler göstererek üzmeyi, kırmayı yok saymayı ve insanları kutuplaştırmayı ayrıştırmayı kan dökmeyi dahi düşünecek kadar ve buna kendi hakkıymış gibi davranacak kadar ileri seviyede şiddeti savunanların olduğu bir ortamdayız" dedi.

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu  CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve CHP'li milletvekilleri katıldı.

İmamoğlu burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün burada bulunan Hacı Bektaş-ı Veli'nin felsefesinin yolundan giden çok kıymetli yurttaşlarımız, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Elbette bugün çok özel bir ortamdayız. Ben yıllardır Hacı Bektaş-ı Veli'nin huzuruna gelmenin ve buradaki bu manevi huzuru yaşamanın gerçekten heyecanını yaşayan birisiyim. Felsefesinden ve hayata bakışından etkilenen onu kendime ışık gibi tutan birisiyim. Bir kez daha bu aziz topraklarda olmanın onurunu ve gerçekten derin mutluluğunu yaşıyorum.

Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu topraklarında öğretisi ve tavrıyla sonsuzluğu yakalayan en önemli değerlerimizdendir. Zamandan ve mekandan bağımsız derinliği tüm insanlığı kapsayıcılığıyla çok önemli birliği öne çıkartır. İnsanın canlı cansız tüm varlıkların dilini konuşarak yükseltir. Onun yaşayışı ve öğretisi çeşitlilik içinde yüce bir birliği anlatır. Hacı Bektaş-ı Veli geçmişten günümüze akan ve geleceğe uzanan insan merkezli dünya görüşüyle sevgi barış ve hakikat eliyle evrensele uzanan engin bir denizdir.

"Hacı Bektaş-ı Veli huzurunda söylemeye dilim varmıyor"

Ülkemizde de farklı sıkıntıların arttığı hatta tüm varlıkların can hakkını savunan Hacı Bektaş-ı Veli huzurunda söylemeye dilim varmıyor ama kedinin, köpeğin bile öldürülmesinin yasaya dönüşme çabasının gösterildiği günlerde Hacı Bektaş-ı Veli'nin huzurundayız. Bugün biz insanlar bütün canlıların vebali üstünde olan düşünen, üreten duygulanan sorumlu olan varlıklarız. Bütün bu sorunları çözme sorumluluğu her birimizin huzurunda, önemli bir sorumluluk. Sevgiyle, akılla bilimle bütün sorunların üzerinden gelmemiz gerekir. Ne yazık ki farklı meziyetler göstererek üzmeyi, kırmayı yok saymayı ve insanları kutuplaştırmayı ayrıştırmayı kan dökmeyi dahi düşünecek kadar ve buna kendi hakkıymış gibi davranacak kadar ileri seviyede şiddeti savunanların olduğu bir ortamdayız.

"Hacı Bektaş-ı Veli'nin yolu bize birleşmeyi emreder"

Şunu ifade etmek isterim ki hep birlikte kararlı bir biçimde bu memleketin Veli'lerinin, değerlerinin ermişlerinin Hacı Bektaş-ı Veli'nin yolu yolumuzdur. Bu yol bize birleşmeyi emreder. Bu yol bize bir olmayı, iri olmayı, diri olmayı emreder. Bu yol bize bu memleketin yurttaşımızın hiçbirini dışarıda bırakmamayı bu vatanın her karış toprağının eşit hissedarı olmayı emreder. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki tüm yol arkadaşlarımızla 16 milyon İstanbul'uyla birlikte Hacıbektaş ilçemize hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz.

"Hacıbektaş ilçesine buradaki temsilcilerinin manevi duygu ve düşüncelere saygı duymak zorundalar"

Devletimizin ve ülkemizin her türlü kurum ve kuruluşumuzun Hacıbektaş ilçesine ve buradaki maneviyatın ihtiyaçlarına tek şartla buradaki temsilcilerinin manevi duygu ve düşüncelere saygı duymak zorundadırlar, bunu görev kabul etmeliyiz ona göre hareket etmeliyiz.

Hacıbektaş ilçesiyle belediyemizle birlikte ev sahibi protokolü yapmış olmanın gururunu yaşıyorum. Alevi toplumunun hafızasında, duygusunda bir var olma mücadelesi olduğunu bu etkinlikleri gerçekleştirmek adına canla, başla dayanışmayla mücadele eden canların birlik mücadelesi olduğunu yakinen biliyorum. Bu etkinliğin üzerinde dolaşan ne yazık ki iyi niyetli olmadığını hissettiğimiz ve bu konuda kaygı duyan Alevi-Bektaşi toplumunun bunları aşarak bu güzel festivali sahipsiz bırakmamak ve en güçlü şekilde bu buluşmaları desteklemek konusunda 16 milyon İstanbullu adına aldığımız kararı buradan paylaşıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hacıbektaş'ta Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri Başladı - Son Dakika

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