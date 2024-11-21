Hadaş'tan UCM'ye Destek

Güncel

İsrail Meclisindeki Arap partisi "Barış ve Eşitlik İçin Demokrasi Cephesi (Hadaş)", Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına destek vererek "Gazze Şeridi'nde işledikleri suçların bedelini ödemeleri gerektiğini" belirtti.

Netanyahu hükümetindeki yetkililer ve muhalefet liderleri UCM'nin kararına tepki gösterirken, Barış ve Eşitlik İçin Demokrasi Cephesi ise karara desteğini açıkladı.

Filistin ve İsrail halklarının geleceği adına "savaşın durdurulması, hükümetin devrilmesi, yönünün değiştirilmesi, işgale son verilmesi ve siyasi çözüme ulaşılması" gerektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"UCM, açık delillere dayanarak, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşta tehlikeli savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlendiğini onayladı. Netanyahu ve Gallant, Gazze'nin sistematik olarak yok edilmesinin ve halkının toplu şekilde katledilmesinin sorumluluğunu taşıyor ve suçlarının bedelini ödemeli."

UCM, bugün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.???????