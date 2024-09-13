HAK-İŞ Gaziantep'te 'Haklarımız İçin Meydanlardayız' Mitingi Düzenledi

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HAK-İŞ Gaziantep'te miting düzenledi

GAZİANTEP - HAK-İŞ Konfederasyonu, hakları ve talepleri için üçüncü mitingini Gaziantep'te gerçekleştirdi. "Haklarımız İçin Meydanlardayız" temasıyla düzenlenen miting, İstasyon Meydanı'nda yapıldı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve konfederasyonun geniş katılımıyla gerçekleştirilen mitingde çalışma hayatına dair önemli konular gündeme getirildi. HAK-İŞ, işçilerin örgütlenmesi önündeki engellerin kaldırılması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

"İşçiler baskı yapan bütün belediyeleri buradan kınıyoruz ve eleştiriyoruz"

Mitingde konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bizler iş yerlerimizde çalışmaya devam ederken 31 Mart seçimlerinden sonra başta DEM'li belediyeler olmak üzere arkadaşlarımızı işten çıkaran, sürgün eden sendikamızı tasfiye etmek için işçiler baskı yapan bütün belediyeleri buradan kınıyoruz ve eleştiriyoruz. Van ve ilçelerinde 800'den fazla arkadaşımız DEM'li belediyelerin büyük bir operasyonuna maruz kaldılar. Onlar işlerini kaybettiler ama onurlarını haysiyetlerini asla kaybetmediler. Diyarbakır Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde yine HAK-İŞ'li olduğu için emek hareketinin onurlu birer kahramanları olduğu için, PKK yandaşlarına asla boyun eğmediği için işyerinden atılan kardeşlerimizin mücadelesine buradan selam olsun" dedi.

"İki ayrı büyük deprem yaşadık"

Arslan, "Önce pandemiyle sarsıldık, pandeminin ateşi düşmeden bölgede felaketin en büyüklerini yaşadık. İki ayrı büyük deprem yaşadık. Etrafımızdaki savaşlar. Dünyada pandemiden sonra yaşadığı krizler bir de enflasyonu üzerine koyunca artık yaşamak zor oldu. Emeğimiz var, toplu sözleşme yapıyoruz, işimiz var am geçinemiyoruz. Bu yapının hepimize yaşattığı ağır bir travma var. Zorluklarımız, sorunlarımız var, bu sorunları çözmek için HAK-İŞ olarak meydanlardayız. Sendikalı işçi sayısının yeteri kadar olmadığını bu sayının artması gerektiğini kaydetti. Sorunların çözümü için hükümetimize çağrı yapıyoruz, elinizden gelen her şeyi yapın. HAK-İŞ biz yol göstermeye yanlışları ortaya ve mutlaka çözümlerin peşinde olacağız" diye konuştu.