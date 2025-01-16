Ateşkes Umudu: Kalıcı Barış İçin Çağrı - Son Dakika
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Ateşkes Umudu: Kalıcı Barış İçin Çağrı

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin kalıcı barışla taçlanması temennisinde bulundu.

16.01.2025 12:17
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin kalıcı barışla taçlanması temennisinde bulundu.

Arslan, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Süreçten memnuniyet duyduklarını belirten Arslan, "Filistin Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bütün dünyanın gözleri önünde katil İsrail'in yarım asırdan uzun bir süredir acımasızca gerçekleştirdiği soykırım ve katliamlarına maruz kalan Filistin ve Gazze'nin yiğit evlatlarını verdikleri asil mücadele ve elde ettikleri başarı dolayısıyla kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'deki işgal ve zulüm düzeninin 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetini artırarak soykırım politikasına dönüştüğüne dikkati çeken Arslan, Filistin'de kadın, çocuk ve masum insanların katledildiğini, binlerce Filistinlinin yerinden edildiğini ve temel insan haklarından mahrum bırakıldığını anımsattı.

Arslan, "Maruz kaldıkları katliam ve soykırım politikalarına karşı onurlu bir şekilde topraklarını savunan Gazzeli kardeşlerimizi bugün elde ettikleri başarı dolayısıyla kutluyoruz. Bu uğurda şehit olanları rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sağlanan ateşkesin kalıcı barışla taçlanmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in soykırımı karşısında uluslararası toplumun sessiz kaldığına işaret eden Arslan, "Bugün alınan ateşkes kararı ile siyonist İsrail'in bugüne kadar yaptıkları görmezden gelinmemeli, katil Netanyahu ve savaş kabinesinin Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanında yargılanarak en ağır cezayı almaları için uluslararası kuruluşlar vicdanlı davranmalıdır." açıklamasında bulundu.

Arslan, HAK-İŞ olarak, Filistin halkının direniş mücadelesini her zaman destekleyeceklerini, başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mahmut Arslan, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

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