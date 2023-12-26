 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
HAK-İŞ Konfederasyonu, Filistin için yürüyüş düzenleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

HAK-İŞ Konfederasyonu, Filistin için yürüyüş düzenleyecek

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, Trabzon'da düzenlenecek olan 'Aziz Şehitlerimiz ve Filistin için Yürüyoruz' etkinliğini duyurdu. Sert, PKK saldırılarını kınayarak, Gazze'deki katliamın devam ettiğini ve İsrail'in soykırım uyguladığını belirtti. HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ise Filistin'deki katliama tepki göstererek, Trabzon'dan seslerini duyuracaklarını ifade etti.

HAK-İŞ Konfederasyonu, Filistin için yürüyüş düzenleyecek
26.12.2023 - 16:04,
Abone Ol

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, 29 Aralık'ta kentte "Aziz Şehitlerimiz ve Filistin için Yürüyoruz" etkinliği düzenleyeceklerini söyledi.

Sert, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, PKK'nın saldırılarını kınayarak, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve millete baş sağlığı diledi.

Gazze'de 7 Ekim'de başlayan katliamın devam ettiğini belirten Sert, "Gazze'de, Filistin'de insanlık tarihinin görmediği bir kıyım yaşanıyor. Adı İsrail olan ama aslında bırakın bir devleti, ilkel toplulukların dahi yapamayacağı, akıllara gelmeyecek bu soykırımı, bazı dünya devletlerinin de desteklediği eli kanlı terör devleti İsrail uyguluyor." dedi.

Sert, 1967'den beri uygulanan soykırımın katliama dönüştüğüne dikkati çekerek, "Sadece 80 günde 1697 toplu katliam yaptılar, şu anda Gazze'de 27 bin şehit ve kayıp var. 8 bin Filistinli çocuğu şehit ettiler. 6 bin 200 kadını katlettiler." diye konuştu.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın, Hazreti Muhammed'in müjdesi ve emaneti olduğunu dile getiren Sert, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle HAK-İŞ Konfederasyonumuzun da arasında bulunduğu, ülkemizde faaliyet gösteren onlarca sivil toplum örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu Filistin'e Destek Platformu olarak, yaşanan soykırıma 'dur' demek için Anadolu'nun dört köşesinde, alanlarda, sokaklarda yürüyüş yaptık, pek çok ilimizde halkımızla birlikte mitinglerle, yürüyüşlerle, boykotlarla Filistinli kardeşlerimiz için ayağa kalktık. Şimdi sırada Trabzon var. Bütün sivil toplum örgütlerimizle, Kudüs, Mescid'i Aksa sevdalısı Trabzon halkımızla birlikte inşallah cuma günü gür sesimizle haykırıp soykırımcıları lanetleyecek, Gazzeli kardeşlerimize desteğimizi bir kez daha ileteceğiz."

HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ise insanların Filistin'deki katliama tepkisini ortaya koyduğunu, bir an önce bu çatışmanın sona ermesini istediklerini söyledi.

Tanrıverdi, hem Filistin halkı için hem de şehit askerler için bu sefer de Trabzon'dan haykıracaklarını belirtti.

Diplomatlar olarak 2006'da Gazze'ye giderek yaşananları gözlemlediklerini anlatan Tanrıverdi, "Onların acılarını, sancılarını, hastalıktan kıvranarak hayatlarını sürdürdüklerini, buna karşılık sağlık adına ilacın kendilerine verilmediğini gördük." dedi.

Tanrıverdi, "12 şehidimizin olduğu şu günlerdeki hadise siz sanıyor musunuz bu meselelerden ayrı bir mesele." ifadesini kullanarak, şu değerlendirmede bulundu:

"PKK'yı eğiten İsrail askeridir; gerek Kuzey Irak'ta, gerekse Suriye'de. Zamanında bu kamplarda eğitenler İsrail askerlerinin, buradan bir defa daha ifade ediyorum hem de öyle az sayıda değil, bin, 1500 civarındaki İsrail askeri oradaki PKK'lıları eğitiyor. Dolayısıyla 12 şehidimizin hadisesini, Filistin hadisesinden ayrı düşünemeyiz. Ülkemizi düşünüyorsak, insanlığı düşünüyorsak, inancımızı düşünüyorsak Allah rızası için güçlü bir sesi ortaya koyalım. Trabzon daha farklı bir ilimiz, daha farklı bir şekilde tarihte nasıl sesini yükseltmiş, kendine düşen görevi ifade etmişse, bu mitingde de bu yürüyüşte de Türkiye'nin geleceği adına, insanlığın geleceği adına tavrını ortaya koysun arzu ediyoruz, koyacağını inanıyoruz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, Trabzon, İsrail, Aralık, Sivil Toplum, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAK-İŞ Konfederasyonu, Filistin için yürüyüş düzenleyecek - Son Dakika


17:04
MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29
Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16
Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56
DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32
İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:27
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti

Son Dakika
17:04 MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29 Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16 Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56 DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32 İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:27 Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 17:36:15. #1.13#
SON DAKİKA: HAK-İŞ Konfederasyonu, Filistin için yürüyüş düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement