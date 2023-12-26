HAK-İŞ Konfederasyonu, Filistin için yürüyüş düzenleyecek

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, 29 Aralık'ta kentte "Aziz Şehitlerimiz ve Filistin için Yürüyoruz" etkinliği düzenleyeceklerini söyledi.

Sert, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, PKK'nın saldırılarını kınayarak, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve millete baş sağlığı diledi.

Gazze'de 7 Ekim'de başlayan katliamın devam ettiğini belirten Sert, "Gazze'de, Filistin'de insanlık tarihinin görmediği bir kıyım yaşanıyor. Adı İsrail olan ama aslında bırakın bir devleti, ilkel toplulukların dahi yapamayacağı, akıllara gelmeyecek bu soykırımı, bazı dünya devletlerinin de desteklediği eli kanlı terör devleti İsrail uyguluyor." dedi.

Sert, 1967'den beri uygulanan soykırımın katliama dönüştüğüne dikkati çekerek, "Sadece 80 günde 1697 toplu katliam yaptılar, şu anda Gazze'de 27 bin şehit ve kayıp var. 8 bin Filistinli çocuğu şehit ettiler. 6 bin 200 kadını katlettiler." diye konuştu.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın, Hazreti Muhammed'in müjdesi ve emaneti olduğunu dile getiren Sert, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle HAK-İŞ Konfederasyonumuzun da arasında bulunduğu, ülkemizde faaliyet gösteren onlarca sivil toplum örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu Filistin'e Destek Platformu olarak, yaşanan soykırıma 'dur' demek için Anadolu'nun dört köşesinde, alanlarda, sokaklarda yürüyüş yaptık, pek çok ilimizde halkımızla birlikte mitinglerle, yürüyüşlerle, boykotlarla Filistinli kardeşlerimiz için ayağa kalktık. Şimdi sırada Trabzon var. Bütün sivil toplum örgütlerimizle, Kudüs, Mescid'i Aksa sevdalısı Trabzon halkımızla birlikte inşallah cuma günü gür sesimizle haykırıp soykırımcıları lanetleyecek, Gazzeli kardeşlerimize desteğimizi bir kez daha ileteceğiz."

HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ise insanların Filistin'deki katliama tepkisini ortaya koyduğunu, bir an önce bu çatışmanın sona ermesini istediklerini söyledi.

Tanrıverdi, hem Filistin halkı için hem de şehit askerler için bu sefer de Trabzon'dan haykıracaklarını belirtti.

Diplomatlar olarak 2006'da Gazze'ye giderek yaşananları gözlemlediklerini anlatan Tanrıverdi, "Onların acılarını, sancılarını, hastalıktan kıvranarak hayatlarını sürdürdüklerini, buna karşılık sağlık adına ilacın kendilerine verilmediğini gördük." dedi.

Tanrıverdi, "12 şehidimizin olduğu şu günlerdeki hadise siz sanıyor musunuz bu meselelerden ayrı bir mesele." ifadesini kullanarak, şu değerlendirmede bulundu:

"PKK'yı eğiten İsrail askeridir; gerek Kuzey Irak'ta, gerekse Suriye'de. Zamanında bu kamplarda eğitenler İsrail askerlerinin, buradan bir defa daha ifade ediyorum hem de öyle az sayıda değil, bin, 1500 civarındaki İsrail askeri oradaki PKK'lıları eğitiyor. Dolayısıyla 12 şehidimizin hadisesini, Filistin hadisesinden ayrı düşünemeyiz. Ülkemizi düşünüyorsak, insanlığı düşünüyorsak, inancımızı düşünüyorsak Allah rızası için güçlü bir sesi ortaya koyalım. Trabzon daha farklı bir ilimiz, daha farklı bir şekilde tarihte nasıl sesini yükseltmiş, kendine düşen görevi ifade etmişse, bu mitingde de bu yürüyüşte de Türkiye'nin geleceği adına, insanlığın geleceği adına tavrını ortaya koysun arzu ediyoruz, koyacağını inanıyoruz."