Hakim Bey Apartmanı Davasında Duruşma Ertelendi

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HABER: MEHMET OFLAZ

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakim Bey Apartmanı davasının duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, 2020 Elazığ depremi sonrası Hakim Bey Apartmanı'nda oturan ve 6 Şubat depreminde bu apartmanın yıkılması sonucu hayatını kaybeden Gülen Öner'in Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne verdiği dilekçeyle ilgili işlem yapılıp yapılmadığının sorulmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya'da yıkılan Hakim Bey Apartmanı'nda ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çankaya Üniversitesi formasını giyen milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın da aralarında olduğu 78 kişi yaşamını yitirdi. Malatya 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık Abdurrahman Yavuz SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Ahmet Özer ve Bülent Yeroğlu, müştekiler ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmada Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi'nden istenen belediyede görevli personelin görev süreleri ve kapsamı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden istenen Hakimbey Apartmanı'na ilişkin 24 Ocak 2020'deki Elazığ merkezli depremde yapılan tespit ve tutulan tutanaklarla ilgili bilgilerin geldiğini açıkladı. Heyetin bilgilendirmesinin ardından müştekilere söz verildi. Hakim Bey Apartmanı'nda kız kardeşi, eniştesi ve yeğenini kaybeden Mehmet Korkmaz beyanında, sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, "Eksik hususlar giderilsin, dosyanın bilirkişiden dönüşü beklenilsin" dedi.

"Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü neden bu dilekçe ve belgeleri göndermemekte ısrar etmektedir?"

Müşteki avukatlarından Kerem Kaptanoğlu, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da yaşanan depremin ardından apartman sakinlerinden Gülen Öner'in binada hasar ve çatlaklar olduğuna dair Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne dilekçe verdiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

" Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne 5 defa yazı yazıldı ancak her defasında aynı cevabı vermektedirler. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne müvekkilin kardeşi Gülen Öner'in bir dilekçesi vardır, kayıt numarası da 2954'dür. Bu dilekçenin Çevre ve Şehircilik'ten akıbetinin sorulmasını talep ediyoruz. Dosyada beyanları alınan Cengiz Başer hiçbir başvuru yapılmadığını, dilekçe olmadığını beyan etmiştir ancak müvekkilin önceki depreme ilişkin dilekçesi dosyada vardır. Katip Çiçek isimli kişi de dilekçeyi gördüğünü beyan etmiştir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü neden bu dilekçe ve belgeleri göndermemekte ısrar etmektedir?"

Duruşmaya katılan sanıklar önceki beyanlarını tekrar etti. Sanık Abdurrahman Yavuz'un avukatı ise "Merhum Gülen Öner tarafından verilen dilekçe mevcuttur, bu dilekçeyi sunmuştuk. Yine Malatya Valiliği'nin 7 Mart 2020 tarihli hasarlı bina tespit tutanağını ve muhtarlık askı kağıtlarını da dilekçe ekinde sunmuştuk. 2020 tarihli hasarlı raporu da dahil olmak üzere savunmamızın çatısını oluşturmaktadır. Binanın 2020 tarihinde hasarlı olduğu ve bu sebeple müvekkilimizle illiyet bağının kesildiği açıktır. Mehmet Orhanoğlu'nun hasara ilişkin 2020 yılındaki beyanları ve hatta para toplanması da mevcuttur. Hasara ilişkin para toplamaya dair beyanlar tüm savunmalarımızı desteklemektedir. 2020 depremiyle ilgili olguları ortaya koymaktadır. Bu hususların araştırılmasını bizde talep etmekteyiz" diye konuştu.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Gülen Öner'in 26 Ocak 2020 tarihli dilekçesinin Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün bünyesinde bulunup bulunmadığı ve işlem yapılıp yapılmadığının sorulmasını kararlaştırarak duruşmayı 25 Şubat 2025 tarihine erteledi.

Ne olmuştu?

6 Şubat'ta yerle bir olan Hakim Bey Apartmanı'nın enkazında yaşamını yitiren Gülen Öner, 24 Ocak 2020'deki Elazığ depreminden iki gün sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yazdığı dilekçede, "İkamet ettiğimiz aşağıda açık adresini belirttiğimiz apartmanımızda ve dairemizde 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremde hasarlar ve çatlaklar oluşmuştur. Bu nedenle evimizde ikamet edemiyoruz. Hasar tespiti için yerinde testlerin yapılmasını arz ederiz" ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı.