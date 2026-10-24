Hakkari Yüksekova'da Cumhuriyet Bayramı bisiklet turuna Kaymakam Hülür pedal çevirdi - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da Cumhuriyet Bayramı bisiklet turuna Kaymakam Hülür pedal çevirdi

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Hakkari Yüksekova\'da Cumhuriyet Bayramı bisiklet turuna Kaymakam Hülür pedal çevirdi
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Hakkari Yüksekova\'da Cumhuriyet Bayramı bisiklet turuna Kaymakam Hülür pedal çevirdi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Kaymakam Volkan Hülür ile protokol, öğretmen, öğrenci ve vatandaşların katıldığı tur, bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla yapıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Yüksekova Kaymakamlığınca organize edilen etkinlik, Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bahçesinde başladı.

Kaymakam Volkan Hülür, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, bisikletliler belirlenen güzergah boyunca pedal çevirdi.

Yeni Mahalle Yolu ve Havalimanı Kavşağı güzergahını takip eden katılımcılar, turun ardından yeniden Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bahçesine ulaştı.

Cumhuriyet Bayramı'nın birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek, bisiklet kullanımını teşvik etmek ve fiziksel aktiviteyi yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz da katıldı.

Kaynak: AA
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