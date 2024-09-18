Hakkı Akdeniz Türkiye'ye Restoran Açıyor - Son Dakika
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Hakkı Akdeniz Türkiye'ye Restoran Açıyor

Hakkı Akdeniz Türkiye\'ye Restoran Açıyor

Hakkı Akdeniz, İstanbul'da pizza restoranı açmayı ve Türkiye'de büyümeyi hedefliyor.

18.09.2024 14:06
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AMERİKA'nın New York kentinde yaşayan iş insanı Hakkı Akdeniz (40) Türkiye'ye yatırım yapacağını duyurdu. Amerika'nın farklı eyaletlerinde 30'dan fazla pizza restoranı olan Akdeniz, önümüzdeki aylarda İstanbul başta olmak üzere Türkiye'ye de bu zincir restoranı yayacağını söyledi.

Diyarbakır Silvan doğumlu Hakkı Akdeniz, 20 yaşında Amerika'ya gitti. Gittiğinde bir dönem evsiz de kalan Akdeniz, 2010 yılında ilk pizza restoranını açtığını ifade etti. Şu anda Amerika'da Champion Pizza markası ile çok sayıda restorana sahip olan iş insanın farklı yemek konseptinde restoranları da bulunuyor. Akdeniz, Hakki's markasıyla da dondurulmuş gıda sektöründe faaliyet gösteriyor.

Geçtiğimiz ay ABD'nin Miami kentinde iş insanı Engin Akdemir'le ortak olarak Elia adıyla Akdeniz mutfağının hazırlandığı bir restoran açan Akdeniz, New York'ta da Wabi Nori adıyla Japon mutfağı ağırlıklı yeni bir restoran daha açtı. Akdeniz'in yeni rotası ise Türkiye. Önümüzdeki aylarda İstanbul'da ilk pizza restoranını açacağını belirten Akdeniz, kısa sürede Türkiye'nin birçok şehrinde faaliyet göstereceklerini dile getirdi.

'PANDEMİ NEDENİYLE YATIRIMI ERTELEMİŞTİK'

Türk Patent ve Marka Kurumu'ndaki marka patent sürecinin önümüzdeki ay tamamlanacağını belirten Akdeniz, İstanbul'da restoran açılacak lokasyonların arasında Bağdat Caddesi ve Etiler'in de olduğunu söyledi. Önümüzdeki ay Türk Patent ve Marka Kurumu'ndaki marka patent sürecinin tamamlanmasını beklediklerini aktaran Akdeniz, Covid-19 pandemisinden dolayı daha önce gelmeyi planladıkları Türkiye pazarına gecikmeli geldiklerini ifade etti. Akdeniz, "Artık ülkemize, ana vatanımıza yatırım yapma zamanı geldiğini düşünüyoruz. İstanbul'da çok yakın bir zaman sonra ilk pizza restoranımızı açarak start vereceğiz. Daha sonra ise ülke genelinde franchise vererek büyümemizi sürdüreceğiz" dedi.

'HEDEFİMİZ MİCHELİN YILDIZININ 3'ÜNÜ DE ALMAK'

Akdeniz yeni restoranlarıyla ile ilgili şöyle konuştu:

"Elia restoranını Miami'de açarak Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini buradaki insanlarla buluşturmak istedik. Elia, Akdeniz mutfağının en güzel örneklerini sunan bir restoran ve burada geleneksel tarifleri modern dokunuşlarla harmanlıyoruz. Menümüzde Akdeniz mutfağının klasiklerinden mezeler, zeytinyağlılar, deniz ürünleri ve et yemekleri bulunuyor. Yeni mekanımızı da Wabi Nori adıyla New York'ta açtık. Burada sushi başta olmak üzere Japon mutfağının eşsiz balık ürünlerini yüksek kalitede sunuyoruz. Wabi Nori, neredeyse Michelin Yıldızı alacak kadar lüks ve emsalsiz bir restoran. Hedefimiz Michelin Yıldızının 3'ünü de almak."

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İstanbul, Türkiye, Akdeniz, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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