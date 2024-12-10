Halep\'te Beşar Esad\'ın Ülkeden Ayrılışı Kutlandı

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SURİYE'de birçok kentin muhalif grupların eline geçmesi ve Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından başlayan kutlamalar sürüyor. Suriye'nin başkent Şam'dan sonra ikinci büyük şehri olan Halep'te binlerce kişi, kentin simgesi olan Halep Kalesi ve kent meydanında Baas rejiminin sona ermesini kutluyor. Demirören Haber Ajansı ekibi de bu anları görüntüledi.

2011 yılında iç savaşın başladığı Suriye'de, 27 Kasım günü Suriye Milli Ordusu, HTŞ ve diğer muhalif gruplar bir araya gelerek rejime karşı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında muhalif gruplar, rejim kontrolündeki Hama, Humus ve Halep'te kontrolü ele geçirdi. Gruplar daha sonra 7 Aralık'ta ise bu kez ülkenin başkenti olan Şam'a girdi. Muhalif gruplar kentte kontrolü sağlarken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise ülkeden ayrılarak Rusya'ya sığındı.

Beşar Esad'ın ülkeden ayrılmasının ardından muhalif gruplar 8 Aralık tarihini milli bayram ilan etti. Silahlı muhalif grupların oluşturduğu Suriyeli Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun bu kararı kısa sürede tüm ülkede büyük sevinçle karşılanarak kutlamalar başladı. Başkent Şam ve diğer kentlerde olduğu gibi kutlamalarda en önemli adreslerden biri de Suriye'nin ikinci büyük şehri Halep oldu. Halep'te binlerce sivil, kentin simgesi olan tarihi Halep Kalesi ve Kent Meydanı'nda kutlamalara başladı. Günlerdir kutlamaların sürdüğü Halep'te, binlerce sivil Halep Kalesi önüne gelerek bol bol hatıra fotoğrafı çekip, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek Beşar Esad ve Baas rejimi döneminin sona ermesini kutluyor.

BİNLERCE KİŞİ YILLAR SONRA HALEP'E DÖNDÜ

Her yaş grubundan binlerce kişi Halep Kalesi önünde birbirine sarılarak yeni dönemin mutluluğunu yaşıyor. Kentte yaşayan sivillerin yanı sıra binlerce kişi ise Suriye içindeki farklı bölgeler ve Türkiye'den yıllar sonra Halep'e geri döndü. İç savaşın başlamasının ardından rejim veya terör örgütlerinin baskısı nedeniyle Halep'ten ayrılmak zorunda kaldıklarını belirten Halepliler, yıllar sonra evlerine dönmenin ve hasret kaldıkları Halep Kalesini yeniden görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

KENT MEYDANINDA DA KUTLAMALAR SÜRÜYOR

Halep Kalesi'nin yanı sıra kentin bir diğer simgesi olan Kent Meydanı da Suriye'de yeni dönemi kutlamak isteyenlerin adresi oldu. Günlerdir rejim karşıtlarının doldurduğu meydanda özgürlük şarkıları söylenerek kutlamalar yapılıyor. Meydanda bulunan dev panodaki Beşar Esad'a ait fotoğrafın ateşe verildiği alanda toplananlar, sabah erken saatlerde başladıkları kutlamaları gece geç saatlere kadar sürdürüyor.