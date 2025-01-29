Halk TV'ye Destek İçin Ankara'da Birleştiler

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HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Berkin GÜLSOY

(ANKARA)- "Bilirkişi soruşturması" kapsamında Halk Tv'de görev yapan gazetecilerin gözaltına alınması ardından Suat Toktaş, Kürşad Oğuz, Barış Pehlivan hakkında tutuklama istenmesi nedeniyle birçok siyasetçi Halk Tv'nin Ankara Bürosu'na akın etti. İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "Erdoğan iktidarı ceberrut bir devlet anlayışıyla halkın televizyonunu, halkın gazetecilerini, halkı susturmak istiyor. 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz' diyecek direne direne kazanacağız." dedi. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun da "Asla korkmayacağız, yılmayacağız ve bu karanlık iktidara karşı sonuna kadar direneceğiz" ifadesini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında HALK TV'den Suat Toktaş, Kürşad Oğuz, Barış Pehlivan ve Seda Selek gözaltına alınmıştı. Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve Halk TV Moderatörü Seda Selek, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince "yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün imza" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Pehlivan, Oğuz ve Toktaş ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gazetecilere yönelik gözaltı işlemlerinden sonra birçok siyasetçi ve Ankaralılar, Halk TV'nin Ankara bürosuna akın ederek dayanışma sloganları attılar.

"Bunun bir hukuki olay olmadığı ortada"

Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'i, Ankara'da gözaltına alındığı andan itibaren yalnız bırakmayan CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, gazetecilere yönelik gözaltıların bir "sindirme" süreci olduğunu belirterek, "Tabii zorlu bir süreç. Az önce Sayın Mansur Başkan'ın ifade ettiği gibi insanların özgürlüklerinin kısıtlanması gerçekten iğrenç, çağ dışı bir olay. 24 saat geçirdi ve Serhan Asker 18.05'de gözaltına alındı. Bugün 18.05 beklenilerek bırakıldı. Gerçekten bunun bir hukuki olay olmadığı ortada, siyasi olay olduğu bir gerçek ve bir korkutma, bir sindirme süreci başladı. Ama Serhan Bey de ifade etti, asla korkmayacağız, yılmayacağız ve bu karanlık iktidara karşı sonuna kadar direneceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bugün bunu yapan herkes hukuk önünde hesabını veriyor olacak"

Halk TV'nin Ankara Bürosu'na dayanışma amacıyla gelen bir diğer isim olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, ANKA Haber Ajansı'na sürece ilişkin şunları söyledi:

"23 yıllık bir çeyrek asırlık AKP iktidarı var. İktidar sahipleri bu iktidarın hukuken devredilemez durumda olduğunu, devrettikleri takdirde yaptıklarının hesabını vereceklerini biliyorlar. Bir gün daha o iktidarlarını uzatmak için gazetecileri, sanatçıları, siyasetçileri, sivi toplumcuları teker teker korkutmak için toplumu alacaklarını zannediyorlar. Burada bilinmesi gereken tek şey var, milyonlarca insan var. Milyonlarca insanı almak mümkün değil. Birilerini alabilirler, onları ailelerinden uzaklaştırabilirler. Kısa süreli olarak sıkıntı verebilirler. Bizim için Gezi'den yargılanmış olan arkadaşlarımız var. Bizim için yatan arkadaşlarımız var yıllardır. Bu ilelebet böyle gitmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluş ilkeleri çerçevesinde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından kurtulacak ve bugün bunu yapan herkes hukuk önünde hesabını veriyor olacak. Biz kışı atlatırız, baharı görürüz. Bilimle, felsefeyle, akılla binlerce yıldır Anadolu topraklarında olduğu gibi yaşamaya devam edeceğiz."

Türkiye İşçi Partisi (TİP) mensubu ve aynı zamanda Gazeteci İrfan Değirmeci'de beraberindeki TİP üyeleriyle beraber Halk TV'nin Ankara Bürosu'na desteğe gelenler arasındaydı. Değirmeci gözaltına alınan gazetecilere ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz Türkiye'nin makbul olmayan muhalifleriyiz. Biz Türkiye'de bedel ödeyenleriz. Biz Türkiye'de kimin başına gelmiş haksızlık diye sormadan haksızlığa uğrayanın yanında olan Türkiye İşçi Partilileriz. ve bugün de tıpkı daha önce tutuklanan gazetecilere destek verdiğimiz gibi hangi medya kuruluşunda çalışırsa çalışsın daha önce tutuklanan gazetecilere destek verdiğimiz gibi burada da Halk TV'nin karşı karşıya kaldığı haksızlığa karşı 'yalnız değilsiniz dayanışmaya geldik' demek için, bu duygularımızı iletmek için geldik. Türkiye İşçi Partili yoldaşlarımla..."

"Halkın gazetecilerin, halkı susturmak istiyor"

Halk TV'ye destek olmaya gelen bir diğer isim olan Cemal Enginyurt ise gözaltılara tepki göstererek, "Erdoğan iktidarı ceberrut bir devlet anlayışıyla halkın televizyonunu, halkın gazetecilerini, halkı susturmak istiyor. 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz' diyecek direne direne kazanacağız." dedi.