Halkalı'da Binlerce Kişi Kerbela'da Ölenleri Andı - Son Dakika
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Halkalı'da Binlerce Kişi Kerbela'da Ölenleri Andı

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İstanbul Halkalı'da, Muharrem ayının Tasua Gecesi'nde düzenlenen programla, binlerce kişi, Kerbela Çölü'nde yaşamını yitiren Hazreti Hüseyin ve 72 kişiyi andı. Anma dolayısıyla polis Halkalı Zeynebiye Camii çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı, arama noktaları kurdu. Tasua gecesi, Hazreti Hüseyin ve yanındaki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilmeden önceki son günüdür.

16.07.2024 01:41
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Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - İstanbul Halkalı'da, Muharrem ayının Tasua Gecesi'nde düzenlenen programla, binlerce kişi, Kerbela Çölü'nde yaşamını yitiren Hazreti Hüseyin ve 72 kişiyi andı.

Anma dolayısıyla polis Halkalı Zeynebiye Camii çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı, arama noktaları kurdu. İstanbul'un değişik semtlerinden gelip Halkalı'da toplanan vatandaşlar, İmam Hüseyin ve arkadaşlarını andı.

Zeynebiye Camii'nde gece yarısına kadar devam eden yas merasiminde, ağıtlar yakıldı, mersiyeler okundu ve sineler dövüldu. Kerbela'da yaşananlar canlandırılmaya çalışıldı.

Tasua gecesi nedir?

İnanca göre, tasua dokuzuncu anlamına gelmektedir. Muharrem ayının dokuzuncu gününe denir. 685 yılının Tasua'sında Hazreti Hüseyin ve 72 kişi Yezid'in ordusu tarafından muhasara altına alınmıştı. Bu gün Hazreti Hüseyin ve yanındaki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilmeden önceki son günüdür. Bu günün gecesi, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yanındaki 72 kişinin öldürüldüğü Aşura gününe bağlanmaktadır.

Halkalı\'da Binlerce Kişi Kerbela\'da Ölenleri Andı
Kaynak: ANKA

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